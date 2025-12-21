中九龍繞道．直播｜油麻地段今早10時通車　陳美寶主持通車儀式

中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時正式通車，運輸及物流局局長陳美寶早上約8時45時主持通車儀式。中九龍繞道（油麻地段）開通時不收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。《香港01》直播通車儀式。



中九龍繞道（油麻地段）12月21日早上10時通車，運輸及物流局局長陳美寶主持通車儀式。（董素琛攝）

通車儀式8時45分開始，由將陳美寶主持，其他主禮嘉賓包括交通諮詢委員會主席黃仕進、運輸及物流局常任秘書長丘卓恒、路政署署長邱國鼎、運輸署署長李頌恩、運輸及物流局副秘書長黃珮玟及路政署主要工程管理處處長伍偉康。

中九龍繞道（油麻地段）開通時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。（中九龍繞道（油麻地段）網頁圖片）

中九龍繞道（油麻地段）通車初時不需收費，並會於2026年中九龍繞道包括九龍灣段全線通車時，才開始實施收費。其西面出入口連接油麻地交匯處，駕駛者可經海寶路、西九龍公路及連翔道，來往西區、葵涌、大嶼山、長沙灣、油麻地及尖沙咀等各區。

至於東面出入口則接駁啟德交匯處及九龍灣道路網，駕駛者可經承啟道、啟祥道及啟福道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭等。

+ 2

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，車速限制為每小時80公里。經繞道由油麻地前往九龍灣的車程，由30分鐘縮短至5分鐘；由九龍灣啟祥道往西九龍公路近奧運站，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。

▼ 中九龍繞道駕駛指南 ▼

