聖誕北上即時消息｜警方：各口岸繁忙 深圳灣人流多 大橋現車龍
撰文：石國威
聖誕節連周末長假期，不少市民今日（25日)續北上或外遊，高鐵西九龍站人頭湧湧。警方早上指，各口岸現時繁忙，深圳灣人流較多，深圳灣大橋已現車龍，籲市民耐心等候。雖然人多，但旅遊促進會總幹事崔定邦表示，高鐵西九龍站出境通道非常暢順。各口岸最新消息，即時更新。
邊度可查各口岸出入境情況？
【11：15】保安局的「口岸通」網頁顯示，各口岸離境情況暫為「正常」。
【09：45】西九龍高鐵站早上逼滿離境人潮，入閘位置及候車大堂人頭湧湧，票務大堂的屏幕顯示，大部份離港的長途車車票售罄。雖然人多，但旅遊促進會總幹事崔定邦表示，高鐵西九龍站出境通道非常暢順。
【09：13】警方指，各口岸現時繁忙，深圳灣人流較多，深圳灣大橋已現車龍，籲市民耐心等候。
