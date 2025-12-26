粵車南下｜掛粵牌私家車涉尖沙咀逆線再鏟行人路　市民：大家睇路

「粵車南下」入境市區部份於12月23日實施以來，接連有多宗粵車涉嫌違規個案，驚險畫面更是陳出不窮。周四（25日）再有市民在社交平台分享，在尖沙咀目睹一輛「粵車南下」私家車，先是逆線行駛，然後再鏟上行人路，籲市民「大家睇路」。雖然有眼利的市民提出，涉事私家車非掛「FT」開頭車牌，應非透過「粵車南下」政策入境。但根據其他留言者反應，可見不少人對「粵車南下」政策表示質疑。



有市民在社交平台上載片段，指一輛掛廣東車牌及本港「FU」字頭車牌的私家車，在尖沙咀逆線行駛再鏟上行人路。（Threads@nancy_cheungbb927截圖）

市民發帖稱：「粵車南下，先逆線再鏟上行（人）路」。根據其上載的片段，現場應為K11 MUSEA對出、附近可見香港藝術館，該輛車掛有「粵B」及「FU」字母的車牌，自馬路駛上行人路。發帖者指該車屬逆線行駛，而路上顯然途人眾多。不過，發帖者未說明拍攝時間。

有其他市民留言稱，「粵車南下」入境市區部份實施僅數天，但已接連類似個案，「先推左第幾日？ 已經見到唔知第幾單……」有人不滿政策，質問「點解要增加本地人生命危險？」、「終有一日攪出人命，車死人，走埋佬……」

掛「FU」字頭車牌 非粵車南下「FT」車牌

但也有眼利的網民提出，「FU車牌不是粵車南下計劃」。有留言者提供相關資料稱，根據運輸署《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，車牌前綴英文字為「FU」、「FV」是向本港境外地方登記的車輛，簽發「國際通行許可證」，作暫時或短期性使用的車輛。當中大部份是在本港與廣東省政府共同管理的配額制度下來自內地政府、直屬部門或企業單位的車輛，亦包括小量由外地旅客帶進本港的車輛。