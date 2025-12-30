港府回應世銀營商環境報告　稱存在評比過時和不公允

針對世界銀行集團12月29日發表的第二份試行《「營商環境成熟度評估」2025報告》，港府發言人表示，當中的評估方法有出現評比過時和不公允的地方。



港府發言人表示，世界銀行集團發表的第二份試行《「營商環境成熟度評估」2025報告》，評估方法有出現評比過時和不公允的地方。（資料圖片）

港府指出，世界銀行集團12月29日發表第二份試行《「營商環境成熟度評估」2025報告》，分析經濟體在3個維度涉及10項指標的整體表現，並據此評估各經濟體的營商環境。評估的經濟體數目由去年的50個增加至今年超過100個。根據《報告》，在三個維度當中，香港在「辦事效率」維度位列於前20名，而在「監管框架」及「公共服務」維度中位於五分之二中。

港府發言人表示，《報告》的部份評估內容，例如在國際貿易、金融服務、解決商業糾紛等方面，與眾多其他國際機構給予香港的排名和高度評價有所不同。港府注意到《報告》的評估方法有出現評比過時和不公允的地方。以「辦事效率」這個維度為例，用以評估香港的部分數據乃在疫情剛結束的2023年收集，而評估一些其他經濟體的部份數據則於2024年收集。

發言人表示，今年的《報告》仍在試行階段，評估方法與數據可比性或未臻完善，特區政府會與世界銀行集團保持溝通，全面說明香港的營商環境和情況，以及相關的政策措施，並提出積極建議，爭取完善《報告》的編製。

