發展局：將為洪水橋產業園公司設指標　期望聚焦發展具優勢產業

政府周一（29日）提出，「洪水橋／厦村新發展區」內首個片區開發試點周二（30日）起招標，明年7月截標。當局將成立一間非法定、由財政司司長法團全資擁有的「洪水橋產業園有限公司」，並會免地價批地23公頃予公司，初期會注資予公司協助營運。



政府會否為產業園公司設立關鍵績效指標（KPI），是外界關注點之一。發展局常任秘書長何珮玲今在電台節目指，現階段會要求公司在發展產業園時有規劃，期望園區發展具主題性，例如聚焦發展2至3個香港有競爭力的產業，長遠亦會設KPI。如產業園公司與其他企業簽訂協議，應向社會公開，包括該企業可創造的就業機會、可帶來的人才、技術及稅收等。



圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。

何珮玲

何珮玲指，當局會要求公司在發展用地時有規劃，例如要構思重點尋找哪些目標企業，又指希望洪水橋片區有清晰定位，她說「好想產業園區係主題式，唔想再散修修，希望真係搵一些香港有競爭優勢嘅產業，唔需要多，可以搵兩至三個擺係到。」她又指，公司需規劃共用設施的計劃，當局未來亦會以這些計劃作基礎，更清晰訂立KPI。她表示，當局曾咨詢引進企業辦公室、投資推廣署及業界，認為部分新興產業有興趣落戶香港，包括中成藥製造、環保混凝土等。

何珮玲指，產業園公司與企業簽訂協議後，應公開資料，包括該企業可帶動的稅收、人才、產業發展等。她預期產業園公司每年向立法會提交年度報告，列明每年的財務狀況以及招商進度等。

長遠而言，當局期望產業園公司財務上自給自足，亦期望有更多元公私營模式合作，例如由產業園公司提供用地、進駐企業提供資金及人才等，政府亦可從中分紅。至於能否做到收支平衡，她舉例指現時數碼港及科學院亦是以公司營運，均能做到收支平衡，相信北都的發展模式可行。

至於今次招標對業界的吸引力，政府容許發展商在3年内分期付清75%的資金，相信屆時發展商已能透過住宅用地收回資金，對今次招標很有信心。

王雲豪

團結香港基金政策倡議高級經理王雲豪指，政府早前收到業界22份發展意向書，相信今次招標做法回應到業界需求。不過他表示，東南亞有不少產業園發展「走樣」，最終淪為普通工業邨，建議當局要審慎評估申請企業的過往業績、建議書内容等。

新界北立法會議員劉國勳

新界北立法會議員劉國勳指，由於產業園涉及不同用途，如由政府負責發展或涉獵不同部門，以公司模式營運相信能更靈活，同時保持政府主導地位。相信希望政府對產業園公司定立KPI，並定期向公眾匯報業績。