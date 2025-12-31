阿Mo除夕發近照　笑言：2025年剩下時間停止治療

男團MIRROR於2022年7月舉行的演唱會，因大型屏幕墮下導致舞蹈員李啟言（阿Mo）重傷癱瘓。阿Mo於除夕（12月31日）在社交平台發帖，展示最新近照。隨著2025年即將結束，他笑稱在2025年剩下的時間，將停止所有治療。



圖為2025年12月31日，舞蹈員李啟言（阿Mo）於社交平台上載近照。（「momo.lky」IG圖片）

面容飽滿展露笑容 期待2026年變得更好

阿Mo至今仍在接受漫長治療，自發生意外以來，他曾於2025年7月首次發布正面照，相片經濾鏡加工，可見其頸部近鎖骨位置留有造口。時隔數月，阿Mo於除夕再度上載近照，他在相中合著雙眼、面露微笑，且顯得面容飽滿，但仍清楚可見其鎖骨附近的造口。

隨著2025年即將結束，他在以英文寫的帖文笑稱，「我決定了……今年我再也堅持不下去了……在2025年剩餘時間裡，我將停止所有治療…… 期待2026年的我變得更好！」（「l've decided...I can't do this anymore this year...I will stop all the therapies in the remainder of 2025...Looking forward to the better me in 2026!!」）其留言顯示對新一年充滿期盼，最後並感謝父母為其圖片精心作畫，「ft. 我爸媽的精緻畫工」

2025年7月，阿Mo於社交平台上載受傷3年來首張近照，但樣子經濾鏡加工。(ig@momo.lky）

阿Mo此前已入稟區域法院，向其僱主「舞館」提出工傷索償，由於僱主多次缺席聆訊，法官直接判阿Mo勝訴。

2025年12月19日，案件在區院就評估補償金額排期審訊，舞館繼續缺席聆訊。法官羅麗萍指舞館明顯逃避責任，排期於排期於2026年5月4日開審，料審1天，雙方爭議點阿Mo的月入。李將以視像形式作供，其父李盛林亦會作供。