2026年｜沒有煙火倒數的一年　港人：希望香港會有好事發生

2025年12月31日除夕夜，旅遊發展局在中環遮打道行人專用區舉行光影表演跨年倒數活動，及至晚上10時許，行人專用區擠滿倒數市民，警方在場實施人潮管制，倒數結束後，有市民指今年平淡迎新年，希望新一年有新開始，亦有內地高中生特意快閃來港體驗跨年倒數。



旅發局在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，利用投影在8幢建築物的時鐘倒數，在場市民及遊客紛紛舉起手機，拍攝踏入2026年1月1日元旦一刻。（鄭子峰攝）

市民：沒有華麗煙花平淡迎新年

市民施太及施先生來往年除夕都會在海旁倒數，今次是第一次到中環倒數，「今年倒數雖然沒有很華麗的煙花，令人覺得很平靜；不過希望新一年有一個好開始，希望香港會有好事發生。」

市民施太太及施先生第一次到中環倒數。（容嘉儀攝）

內地旅客於先生特意來港倒數，之後回深圳。他指香港倒數氣氛熱鬧，而且秩序良，希望香港繁榮昌盛。

內地旅客於先生指香港倒數氣氛熱鬧。（容嘉儀攝）

內地高中生快閃香港跨年倒數

三名來自深圳內地高中生首次快閃來到香港體驗跨年，於小姐本來打算來港看煙花，不過氣氛依然熱鬧，很開心能夠與來自不同地方的旅客一同跨年，新一年希望高考順利。

內地高中生於小姐向同學快閃香港體驗倒數。（容嘉儀攝）

市民Cody 第一年帶寵物迎新年。（容嘉儀攝）

市民帶寵物貓一同迎新年 站立位置見不到歌手表演

市民Cody指每一年都會外出跨年，今年帶同新家庭成員小貓「蛋蛋」一同迎新年，「新一年希希大家平平安安，身體健康。」對於取消煙花匯演改為歌手獻唱及光影表演，她指場地關係，只能「聞其聲不見其人」，站立位置見不到台上表演歌手，不過都能夠聽到音樂助慶。

行政長官李家超（中）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左）及旅發局主席林建岳（右），一同主持旅發局「香港跨年倒數」儀式。(旅發局提供圖片)

國際殿堂級組合Air Supply（左一及二）聯同本地歌手雲浩影（左三）及馮允謙（右一）一同獻唱他們Air Supply名作《Even The Nights Are Better》。(旅發局提供圖片)