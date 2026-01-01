西貢營地咸田公廁淪垃圾崗　洗手盤積污泥食物殘渣　行山客續刷牙

香港西貢優美山徑吸引登山客親親大自然，不過部分人未能做到山野無痕、自己垃圾自己帶走。有市民於網上反映在露營熱點西貢鹹田灣，附近的咸田公廁外有大量膠樽、膠袋、紙巾等垃圾，有如垃圾堆填區。公廁的洗手盤底部積滿污泥，以及疑似是飯粒、紅蘿蔔粒、麵條等的食物殘渣。有行山人士繼續在洗手盤刷牙，亦有人遺漏一次性牙刷。



《香港01》正向食環署查詢公廁的清潔頻率及應對方法，亦向漁護署查詢如何加強保護該處郊區環境。



有市民發現西貢鹹田灣咸田公廁環境惡劣，有大量寫有簡體字的垃圾在廁所內外堆積。（adventure.de.sucba@Threads）

有市民發現西貢鹹田灣咸田公廁環境惡劣，有大量寫有簡體字的垃圾在廁所內外堆積。（adventure.de.sucba@Threads）

咸田公廁門外有大量膠樽、紙巾等垃圾，有如垃圾堆填區。（adventure.de.sucba@Threads）

西貢鹹田灣鹹田公廁外洗手盤，有數名戴着行山頭燈的人士刷牙及清洗器具，洗手盆底部有大量污垢。（bill.kolder@Threads影片截圖）

鹹田灣為指定營地 上月初公廁外已有大量垃圾

鹹田灣位於西貢東郊野公園內，是西貢四灣其中一個沙灘，近年被漁農署列為香港指定露營地點。早在去年12月初，已有市民拍攝了鹹田灣咸田公廁的狀況，在廁所入口附近的垃圾桶被大型垃圾塞滿，但仍有大量垃圾，如膠樽、大量用過的紙巾等被掉在地上，成了一個小垃圾堆。

有市民發現西貢鹹田灣咸田公廁環境衛生惡劣，廁所內外都有大量垃圾堆積。（chanw_ingtung@Threads）

洗手盤的情況亦慘不忍睹，有用過的一次性牙刷及牙膏等，以及一些懷疑食物殘渣，而且舖滿了灰灰黑黑污泥。（chanw_ingtung@Threads影片截圖）

公廁外洗手盤旁堆積疑似外賣食品

而在廁所外的洗手盤，旁邊亦有不少垃圾，多以膠袋包住，疑似曾盛載外賣食品。其中一份較大的垃圾，上面寫着「招牌牛肉饭」。洗手盤的情況亦慘不忍睹，有用過的一次性牙刷及牙膏等，以及一些懷疑食物殘渣，而且舖滿了灰灰黑黑污泥。

西貢鹹田灣咸田公廁內亦有大量垃圾，地上有泥沙。（chanw_ingtung@Threads）

衞生情況堪憂 拍攝者：最污糟嘅公廁！

近日再有市民發現公廁的衞生情況依然惡劣，公廁內的垃圾桶仍然堆滿垃圾。其中一個踎廁內有未被沖走的排泄物，另一個坐廁內更有排泄物及煮過的即食麵一同浸泡。

洗手盤去水緩慢，當有人使用時便會積水，有如一個污水缸，去水後有不少泥黃色污垢殘留。影片拍攝時是深夜，有數名戴着行山頭燈的人士在洗手盤刷牙及清洗器具。拍攝者指該公廁是他「喺香港有屎（史）以來見過最污糟嘅公廁」。

西貢鹹田灣鹹田公廁外洗手盤，有數名戴着行山頭燈的人士刷牙及清洗器具，洗手盆底部有大量污垢。（bill.kolder@Threads影片截圖）

西貢鹹田灣鹹田公廁外洗手盤，有數名戴着行山頭燈的人士刷牙及清洗器具，洗手盆底部有大量污垢。（bill.kolder@Threads影片截圖）

其中一個踎廁內有未被沖走的排泄物，另一個坐廁內更有排泄物及煮過的即食麵一同浸泡。（bill.kolder@Threads影片截圖）