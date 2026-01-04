沙田好運中心13吉舖前搞市集　有檔主指人流少宣傳不足

沙田好運中心舉辦「Chill織熊聖誕派對週末市集」，現場共約16個攤位，大部分攤位都設於吉舖前的走廊位置，售賣手工藝品、飾品、香水及服飾等。



有檔主表示，因看中沙田區的人流而選擇在此擺檔，但即使在昨日周六（3日）的人流亦少，生意額與目標差約三成。有檔主就指平均一日僅20至30人經過攤位，認為商場宣傳不足，「基本上冇人係知道我哋擺市集」。有賣公仔織品及韓國人氣偶像精品的檔主則稱人流算多，生意額尚可。



▼2026年1月3日 沙田好運中心聖誕市集情況▼



16個攤位售賣手工藝品、飾品、香水及服飾等

「Chill織熊聖誕派對週末市集」共有約16個攤位，售賣手工藝品、飾品、香水及服飾等。這些攤位分散設於商場三個位置。其中11個攤位位於商場L3層中國移動旁走廊位置，而該走廊共有9個吉舖。

有一個攤位位於同層HKTV mall旁，該攤位後有4個吉舖。另外，有4個攤位位於商場室外的「潮人巷子」。晚上約7時，攤位附近人口流稀疏，有部分攤位已在7時左右蓋布收檔。

在商場近中國移動走廊位擺檔的梁小姐主要售賣自製香水，但目前生意額與目標仍有約3成差距。（洪芷菁攝）

檔主：除夕及上周五中午人流較多 生意額低目標三成

在商場近中國移動走廊位擺檔的梁小姐從12月31日除夕起擺檔，主要售賣自製香水。她提到12月31日及1月2日兩個工作日的人流集中在午飯時間，但經過的市民很少駐足，昨日人流亦較少。她當初因看中沙田區的人流而選擇在此擺檔，但目前生意額與目標仍有約三成差距。

她原本以為攤位設在商場中庭，較易吸引顧客，卻在擺檔前兩三天才獲知被安排至走廊位置，中庭已設置聖誕主題打卡位。租金方面，攤位每日原為500元，但獲免兩日租金，因此擺檔五日共付1,500元，平均每日約300元，她認為價格「差不多」。

檔主陳小姐認為人流算多，生意額尚可。（洪芷菁攝）

韓國人氣偶像精品檔：人流算多 生意額尚可

在該走廊附近擺檔的陳小姐，主要售賣陳小姐售賣公仔織品及韓國人氣偶像精品等。她表示顧客群老少咸宜。她也是擺檔五日，每日租金約400至600元，認為人流算多，生意額尚可。

在商場室外「潮人巷」擺檔、售賣飾品的余小姐指出人流非常稀少，平均一日僅20至30人經過攤位。（洪芷菁攝）

檔主：商場宣傳不足 要自行在社交平台推廣

在商場室外「潮人巷」擺檔、售賣飾品的余小姐指出人流非常稀少，平均一日僅20至30人經過攤位，駐足者可能「10隻手指數得哂」，光顧的客人也多以熟客為主。她認為商場宣傳不足，「基本上冇人係知道我哋擺市集」，除非檔主自行在社交平台推廣。她每日租金約200元，但目前仍未能回本。