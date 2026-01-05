麥當勞餐廳管理組獲加薪3%　1.2萬名前線及辦公室員工獲500元利是

麥當勞今（5日）公布，由元旦日起，全線餐廳管理組獲加薪平均3%，具體加幅將視乎工作表現而定，表現卓越之員工加幅更達5%。公司亦會向逾12,000名前線及辦公室同事發放港幣500元「麥麥打氣」利是，答謝他們的付出，令公司50周年一系列活動得以圓滿完成。



香港麥當勞今日宣佈向近12,000名前線及辦公室員工派發500元「麥麥打氣」利是。（麥當勞提供圖片）

麥當勞表示，希望透過加薪和派發利是答謝員工每天用心服務，並在關鍵時刻堅守崗位、支持社區，宣佈由今年1月1日起，全線餐廳管理組獲加薪平均3%，具體加幅將視乎工作表現而定，表現卓越之員工加幅更高達5%。

麥當勞會向逾12,000名前線員工（連續性合約員工、月薪制餐務員工及餐廳管理組）及辦公室員工發放港幣500元「麥麥打氣」利是，以答謝他們過往一年的付出，令50周年一系列活動得以圓滿完成。

香港麥當勞連續兩年舉辦全港最大型DSE考生打氣 Party，透過互動遊戲體驗麥當勞經理工作及職涯規劃分享 。（麥當勞提供圖片）

麥當勞會於2月23至25日一連三晚在亞洲國際博覧館舉行年度員工晚宴，與近8,000員工共享成果，繼續秉持「味美歡笑 共創共好」的品牌使命，預告將有氣男團MIRROR的姜濤及盧瀚霆、以及 Dear Jane等演出，和員工近距離迎接新年。

2025年適逢香港麥當勞50周年，邀請員工出席放映會，欣賞以香港麥當勞第一位餐廳經理真人真事改編的微電影《重回1975年的起點》。（麥當勞提供圖片）

麥當勞表示，繼2024年管理層率領逾330名餐廳總經理及員工赴上海「遊學團」後，2025年亦邀請近千名餐廳管理組成員到廣州參與「營運年會」（Operations Convention），分享提升管理及服務的要訣，拓展視野。

香港麥當勞早前於廣州舉辦「營運年會」（Operations Convention），邀請近千名餐廳管理組成員參與研討會及交流，分享提升管理及服務的要訣。（麥當勞提供圖片）