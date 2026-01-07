國泰航機上偷拍女子 日男稱拍風景時恰巧拍到 認罪囚4周罰1萬
撰文：陳曉欣
出版：更新：
日本籍IT經理乘國泰航班由大阪往香港時，涉在機上偷拍1名女子，他今（7日）在西九龍裁判法院認罪。辯方求情指被告拍攝風景時，恰巧地拍到事主的敏感部位，形容被告是機會主義者，他被捕後已被還押4星期。裁判官蘇文隆判刑時指，案例指出初犯需要判監數周，判被告入獄4周及罰款1萬元。
被告ONISHI Ryu, 大西龍（46歲，IT經理）被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，被控於2025年11月24日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的香港控制的飛機（即從日本大阪飛往香港國際機場的一班國泰航空航班）上，操作手提電話偷拍X的私密部位。
辯方形容被告是機會主義者
辯方求情指，被告當時正前往印度工作，他是個機會主義者，拍攝風景時恰巧拍到事主的敏感部位，沒使用特別的方式。被告沒有案底，他被捕後配合警方調查，並早前一度還押4周，望法庭判處短期監禁讓他早日回家。
案件編號：WKCC 5396/2025
