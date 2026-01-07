房委會5年後結餘跌近半至352億　麥萃才：考慮調整居屋公屋比例

房委會財務小組委員會今日（7日）審議並通過本年度修訂預算及2026/27年度建議預算，其中房委會的年終現金及投資結餘，由本年度的687億元，到2029/30年度將跌至352億元，跌幅近五成。房委會解釋，未來十年為建屋高峰期，建築開支因而上升，又指未來會盡力減低建築成本，並已成立「項目促成辦公室」，協調各部門提升公營房屋項目的成本效益。



財務小組委員會主席麥萃才形容現時預測的現金流「應該係可以嘅」，足夠應付房委會日常的建築及營運開支。但他提到，房委會隨時會檢視如何開源節流，其中進一步調整居屋、公屋興建比例會在考慮之中。



房委會的年終現金及投資結餘，由本年度的687億元，預計到2029/30年度將跌至352億元，跌幅近五成。（梁鵬威攝）

房委會的年終現金及投資結餘，由本年度的687億元，預計到2029/30年度將跌至352億元，跌幅近五成。（梁鵬威攝）

房委會的年終現金及投資結餘，由本年度的687億元，預計到2029/30年度將跌至352億元，跌幅近五成。（林遠航攝）

本年度出售資助房屋主要位於新界 售價較低令收入減少

根據房委會預算及財政預測，2025/26年度房委會綜合運作盈餘為176億元，而2026/27年度則降至158億元。房委會解釋，主要由於2026/27年度出售資助房屋的單位主要位於新界，平均售價較2025/26年度為低，令收入減少。

建築開支將增至一年455億 公屋及居屋單位成本縮窄至4萬

建築開支方面，2025/26年度為325億元，預計未來會逐步上升至2029/30年度的455億元。財務小組委員會主席麥萃才指，現時每個公屋及居屋單位建造成本分別為106萬及110萬元，而上年度則為106萬元及115萬元，但強調不能用簡單比較判斷未來屬升屬跌，因為不同項目有不同的工程難度，地盤狀況、規模大小不同亦是影響造價的原因。

財務小組委員會主席麥萃才形容現時預測的現金流「應該係可以嘅」，足夠應付房委會日常的建築及營運開支。（林遠航攝）

現時每個公屋及居屋單位建造成本分別為106萬及110萬元。（梁鵬威攝）

現時每個公屋及居屋單位建造成本分別為106萬及110萬元。（梁鵬威攝）

房屋署：北部都會區地形複雜 未來預先檢視及避開地底岩洞

房屋署助理署長（財務）陳翠微則解釋，本港未來十年進入建屋高峰期，建屋量多導致整體建築開支上漲。但她提到，未來公營房屋集中在地形複雜的北部都會區，署方會與土木工程拓展署合作，兼預先檢視及避開用地地底的岩洞。

至於房委會的「錢罌」，2025/26年度的年終現金及投資結餘修訂為687億元，較原本預計略升，但之後每個年度都錄得跌幅，到2029/30年度將跌至352億元，跌幅近五成。

麥萃才：剩餘352億元「應該係可以嘅」

麥萃才指，財委會的現金流按規定要足夠應付未來半年建築費用及三個月的日常營運開支，認為352億元「應該係可以嘅」，足夠應付。他強調，基於不同因素影響，這些財政預測在未來幾年將無可避免地變動，房委會將保持警覺，密切監察並檢視收入與開支的情况。

麥萃才又指，房署已成立「項目促成辦公室」，包括利用更多不同科技，提升公營房屋項目的成本效益，加快興建進度。（梁鵬威攝）

麥萃才又指，房署已成立「項目促成辦公室」，包括利用更多不同科技，提升公營房屋項目的成本效益，加快興建進度。（梁鵬威攝）

麥萃才又指，房署已成立「項目促成辦公室」，包括利用更多不同科技，提升公營房屋項目的成本效益，加快興建進度。（梁鵬威攝）

麥萃才又指，房署已成立「項目促成辦公室」，協調各部門提升公營房屋項目的成本效益，加快興建進度以盡快回收成本，而房委會亦會在未來兩個年度削減2%的經常開支。他又指，房委會會繼續探討不同的開源措施，包括考慮進一步調整居屋、公屋興建比例。

另外，政府曾稱會研究重推租置計劃，麥萃才表示，據知資助房屋小組委員會正重新審視相關措施，現時財政預算未將有關開支計算在內。