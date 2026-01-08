山泥傾瀉｜政府斜坡年事故比率最多高私人2倍 個別5年「瀉」4次
撰文：石國威
出版：更新：
筲箕灣耀興道2023年9月「世紀暴雨」期間發生山泥傾瀉，大石塌中行車線，涉事路段要封閉數個月維修，居民對事件歷歷在目。申訴專員陳積志今日（8日）發表就政府防治山泥傾瀉工作及對政府人造斜坡管理的主動調查報告，向土木工程拓展署、地政總署、路政署、水務署及建築署提出32項主要改善建議。
報告發現，在2020至2024年，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率（按年介乎0.1%至0.6%）仍高於私人人造斜坡（按年介乎0.03%至0.3%），相差介乎一至三倍不等。申訴專員公署審視2014起多宗涉及政府人造斜坡較嚴重山泥傾瀉事故個案發現，部份斜坡在首次發生事故起計三年內便重複發生事故，個別斜坡更曾在五年內於斜坡不同部份發生四次事故。
公署認為，土拓署應採取措施進一步提升斜坡的安全管理，同時，各部門應持續深化協作，促進意見交流及經驗分享，令防治山泥傾瀉工作做得更精準到位。
公署提出的32項改善建議，包括土拓署應積極研究加快為3個已納入長遠防治山泥傾瀉計劃、與筲箕灣耀興道的地質狀況相似的天然山坡，開展風險緩減工程的可行性。同時繼續審視政府人造斜坡與私人人造斜坡，在發生事故的比率是否出現重大差異及原因，並配合人工智能及大數據分析，提升對防治山泥傾瀉及斜坡維修的管理，以及發生事故後的應對工作等。
土力工程處研AI山泥傾瀉警告系統 準確度超過9成 明年全面應用颱風樺加沙｜新娘潭路近涌背山泥傾瀉 今晨開通單線雙程行車颱風樺加沙｜多區山泥傾瀉 大埔新浪潭路及西營盤醫院道全線封閉颱風樺加沙｜截至下午5時四宗塌樹及一宗山泥傾瀉報告 三人受傷