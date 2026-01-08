兩場馬拉松賽事1.11西貢舉行　周六日上午封路　入東壩小巴停駛

公益金新鴻基地產慈善馬拉松2026、中國沿岸馬拉松及半馬拉松將於下周日（11日）分別在西貢萬宜水庫及北潭涌郊野公園舉行。運輸署表示，周六（10日）上午及賽事當日上午都會有封路安排，屆時所有車輛都不可進入萬宜路，即小巴、的士等都不可進入東壩。



因應兩場馬拉賽事舉行，周末上午西貢一帶有封路安排，包括來往萬宜水庫東壩的道路。（夏家朗攝）

1.10上午大網仔路、萬宜路等間歇封路

大網仔路介乎北潭涌傷健樂園及西貢萬宜路之間的路段，以及西貢萬宜路由其與大網仔路交界處起至同一交界以南約4.6公里處止的路段，將於本周六上午7時至上午9時30分間歇性封閉，禁止所有車輛，包括專線小巴及的士駛入。

萬宜路封路期間，來往北潭涌及萬宜水庫東壩的專線小巴9A線的服務班次，會根據實際交通情況作臨時調整，而的士亦不能進入西貢萬宜路，直至道路重開為止。

位於西貢北潭涌停車場的18個收費錶泊車位、兩個傷殘人士專用泊車位及21個旅遊巴泊車位將於周五下午6時至周六中午12時臨時停用。

1.11上午萬宜路7:30至13:30封閉 9A小巴9:30起停駛至道路重開

周日早上，大網仔路介乎北潭涌傷健樂園及西貢萬宜路之間的路段於7時25分至7時35分及7時55分至8時05分間歇性封閉。

西貢萬宜路由其與大網仔路交界處起至同一交界以南約8.3公里處止的路段，則於上午7時30分至下午1時30分臨時封閉。萬宜路封路期間，專線小巴9A線將會於上午9時30分至下午1時30分暫停服務，而的士亦不能進入西貢萬宜路，直至道路重開為止。