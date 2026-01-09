宏福苑｜政府發安置問卷　居民稱回購價過低　質疑原址要10年？

大埔宏福苑五級大火災後重建及安置方案備受關注。政府今日透過一戶一社工向受災業主派發問卷，就回購業權及樓換樓等方案摸底。《香港01》向多名業主查詢，了解他們對問卷的意見，大多認為政府提出的6,000及8,000元回購呎價過低，難以購買居屋單位，遑論在市場自行購買單位。



另外，部份業主傾向原址重建，惟政府指2035年或以後才能入伙，即至少要等待10年，令他們大為驚訝。有居民稱早前曾有專家評估原址約需6年完成，不會比熟地重建時間長，不解10年是如何計算得出。有居民認為：「基本上無一個方案可接受。」



大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

問題一：政府購買業權，未補價及已補價單位，平均實用呎價分別 6,000 及 8,000 元



居民意見

方案完全沒有提及現有按揭的處理方法。有部份業主以私樓價購買物業，以500萬元購入物業，目前正在供樓。若回購金不足以清還按揭，災民隨時變得一無所有，亦無法在同區購買相若呎數單位，因未來的供款額將是現時的一倍以上，根本無力負擔。

宏福苑地段好，樓價不能與普通居屋作比較。政府建議的呎價脫離現實：「東涌新起嘅居屋都要 6,200 幾蚊一呎，政府用呢個價同我回購，我連東涌都買唔返。」用回購價無法在大埔同區購買相同呎數的單位。建議呎價要達1萬元。

問題二：大埔宏福苑基金餘約 20 多億元，政府需投入公帑去補貼收購業權



居民意見

宏福苑屬居屋，且事件發生前不斷有居民向政府求助，今次發生事件，政府本身有部份責任處理。「重點係我哋冇咗屋企，係因為政府強制維修同政府監管不力，加上各部門失職，仲要係我哋努力掙扎投訴不受理下，造成嘅人禍。」如今政府使用動用基金回購業權，是「依賴喺市民嘅善心」，政府的責任在哪？

另外，居民質疑善款本身是市民捐予災民應急，但政府卻用善款買回災民物業，業權歸政府，但他日政府再起屋卻可賣出賺錢。但也有居民只要善款用在居民身上，仍可以接受，「𠵱家佢話點用就點用架啦」。

錦田匯熙苑為居屋2025的五個屋苑之一，位於港鐵屯馬線錦上路站旁，政府向宏福苑居民發問卷詢問有無意願購買錦田匯熙苑單位。（政府新聞處文件截圖）

問題三：政府建議「居屋 2025」五個新居屋發展項目單位，可「樓換樓」



居民意見

1）近年的居屋全是MIC（「組裝合成」建築法），令人卻步。

2）政府會否先計算住戶入息，才決定是否能安排換居屋？抑或不論入息，都可選擇換居屋？

3）錦田、東涌、屏山、將軍澳位置偏遠及地段差，只有啟德較理想，但也不傾向選擇，因與宏福苑無法比較。

如希望原區安置，頌雅路西選址居屋最快2029年上樓，項目已完成土地平整工程，可提供約900個單位。（鄭子峰攝）

問題四：政府建議原區重建的三個選址，頌雅路西、廣福公園、宏福苑原址



居民意見

1）頌雅路西：位處山墳及富蝶邨附近，現已被人戲謔為「化蝶邨」，居民不滿：「係咪嫌我哋唔夠慘？」

2）廣福公園：既然與原址重建只差兩年，為何要選擇廣福公園？

3）宏福苑原址：政府指要2035年或以後才能入伙，居民稱以現在內地或香港起樓的速度，10年是否已是一個確實時間？早前有專家評估原址約需6年完成，不會比熟地重建時間長，「唔明政府多出嚟嗰 4 年係點計出嚟？」抑或是否想令居民對原址重建卻步，「定你哋想拋個數字，令到居民知難而退？」有年長居民表示擔心：「我哋年紀咁大，唔知等唔等到。」

有宏福苑居民認為政府就安置問題及出的問卷，內容不夠清晰。（圖為災民在馮梁結紀念中學等地方排隊申領資助。）（資料圖片／翁鈺輝攝）

有居民稱無一方案可接受

剛購入宏福苑單位不足一年的業主 Kenneth 質疑政府故意將原址重建年期拖長至 2035 年以嚇退長者；又批評回購呎價過低，屬「賤價收地」，收購價連新居屋也買不起，加上未交代按揭安排及質疑動用善款回購的合理性，他認為：「基本上無一個方案可接受。」

Kenneth 亦指出，今次火災災民損失的不僅是磚頭，還有裝修費、所有電器傢具，以及無價的回憶與紀念品。「人哋自願賣樓係可以執返晒所有野，我地係咩都無晒。」他強調，政府的回購價不能單純計算樓價，必須包含賠償及恩恤成份，以彌補災民的慘重損失。

胡太為宏福苑第一代業主，於1983 年以12萬多元購入 420 平方呎單位，若以 8,000元補地價金額售出業權，套現約 300 多萬元，她質疑說：「300幾萬喺大埔，你話邊度買到 400 幾呎嘅樓？市場上根本買唔返同呎數。」

早前有宏福苑宏泰閣居民發享住所窗向外望的無敵大海景。（受訪者提供）

批評回購呎價過低 不作考慮

居民王先生對呎價大感不滿：「我就算收到呢筆錢，點可能買得返一個單位？所以我無可能考慮畀政府回購業權。」拒絕回購除了因為金額不足，更因為宏福苑的獨特性無法替代。「就算真係畀我喺第二度買得返一間居屋，我都搵唔到宏福苑既環境。」他形容屋苑「靜中帶旺、有無敵大海景、交通又方便」，以這個價位而言，「覺得全香港冇乜邊個地方有囉」。因此，他不會接受現金回購業權的方案。

拒跨區樓換樓免影響子女

原區重建三個選址，王認為只有廣福公園及宏福苑原址較可接受，但他稱：「我只會揀宏福苑原址。」他認為，雖然原址重建需時較長，但他寧願等，也不願接受跨區安置或搬往其他地段。他最大的顧慮是子女的學業：「最慘係跨咗區，我有小朋友，我又唔熟嗰區，搵唔返同級數嘅學校。」他堅持在原區居住，以維持家庭的生活和教育質素，並質疑是否需10年之長原址重建。

他亦關注過渡期間的開支問題。王先生指出，現時依靠「大埔宏福苑援助基金」支援災民，若 2,000 戶災民長期租樓等待重建，「究竟要住幾耐先攞得返間屋？等候時間都用緊基金嘅錢。」他擔心漫長的重建期會耗盡善款，影響基金的承擔能力。

不少受訪災民認為，原址重建最務實的方案。（資料圖片）

願等十年原址重建 能保障地段價值

另一居民李先生引述災民的想法，指現時困境是「要錢（接受回購），又買唔返一樣呎數；樓換樓，又畀唔返同樣呎數、座向同樓層嘅單位」。李先生分析，既然目前的方案沒有任何實質保障，唯有原址重建最可靠：「咁我等原址啦，原址起碼 Guarantee （保障）到地段價值。」

儘管政府預告原址重建需時極長，預計要到 2035 年才能入伙，但李先生態度堅定，表示願意等待。他認為，政府在重建期間，有責任用善款資助災民繼續在其他地方居住。

憂社工難將居民實際意見向上傳達

葉先生（化名）認為，政府隔了個多月才發問卷諮詢居民，時間尚算合理，但問卷提問的內容考慮未夠周全、欠缺清晰，反而令居民產生更多疑問，對此覺得不能接受。

至於政府預計本月下旬收集全部業主意見及作分析，他認為合理，理解因戶數眾多，收集及分析工作需時，但由一戶一社工收集意見未必適合。因社工本身不是樓宇相關的專業人士，只會記錄居民意見，有可能錯誤解讀，無法將居民實際意見向上傳達，終「好似打乒乓波，傳話傳好耐，傳到過去，你又未必真正消化到個意思」，認為政府應考慮用數天時間會見居民，直接了解及解答居民疑慮。

他明白政府擔心居民聚集時會群情洶湧，但強調居民只是想解決居住問題，可以平心靜氣作溝通。