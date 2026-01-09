倡訂網絡罪惟未針對AI規管　法改會：涉複雜議題　須另訂法律框架

法改會今日（9日）發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》報告書，提出把「非法取覽程式及數據」、「非法截取電腦數據」、「非法干擾電腦數據」、「非法干擾電腦系統」、及「提供或管有用作干犯電腦網絡相關罪行的器材、程式或數據」5類依賴電腦網絡的行為定為罪行，不過卻未有具體提及近年新興的AI技術。



被問及現時訂立的網絡罪行，日後會否追不上網絡安全的變化，法改會電腦網絡罪行小組委員會主席、資深大律師陳政龍解釋指，人工智能的規管屬於更大的範疇，亦涉及複雜議題，須另訂法律框架處理。他認為，即使法改會仍未就相關範疇發表報告，現有的電腦犯罪都應更新。他續指，小組的建議有靈活性，不會太快不合時宜。



法改會今日（9日）發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》報告書。（董素琛攝）

法改會：建議具靈活性 不會太快不合時

法改會建議將5類依賴電腦網絡罪行立法，但未有針對AI技術作規管，法改會電腦網絡罪行小組委員會主席、資深大律師陳政龍解釋說，全世界都在思考應如何規管人工智能，他指人工智能的規管屬於更大的範疇，「就算有一個範疇係未定立都好，或者未報告出嚟都好，我哋現有見到嘅電腦犯罪，都應該有一個更新，咁去基本保護到網民嘅權利，咁所以我哋建議呢啲罪行嘅時候，就希望佢個靈活性係可以令到佢唔會咁快唔合時啦。」

陳政龍續說，人工智能所牽涉的議題較複雜，或要另訂法律框架處理，小組會分階段發表報告，提出建議供政府考慮。

保安局發言人表示，政府歡迎法改會的報告書，以進一步完善現行相關法例，政府將全面審慎研究相關內容，以制訂更完備的法律，應對資訊科技發展對社會治安帶來的挑戰。