英皇戲院馬鞍山結業｜ 即日起結束營業　網民：噚日先睇完尋秦記

【尋秦記／英皇戲院／英皇戲院馬鞍山／新港城／戲院結業】馬鞍山區內唯一戲院，新港城中心英皇戲院（Emperor Cinemas）由於周日（11日）起沒有預售門票，惹結業憂慮。至今早（12日）Facebook群組「馬鞍山谷」有用戶張貼相片，顯示英皇戲院馬鞍山今日起結束營業，並感謝大家對英皇戲院（馬鞍山新港城中心）的支持。貼文一出惹網民討論，有人說：「琴（噚）日先睇完尋秦記，執咗要出沙田睇。」



英皇戲院Facebook於1月12日早上發文，感謝大家對英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 的支持，應該院於2026年1月12日起結束營業。（英皇戲院Facebook）

Facebook群組「馬鞍山谷」1月12日有用戶上載相片，顯示英皇戲院馬鞍山今日起結束營業。（Facebook群組「馬鞍山谷」/Mandy Kwan）

1月11日下午英皇戲院仍有市民前往查詢或購票。（資料圖片/洪芷菁攝）

英皇戲院Facebook早上亦有貼文，感謝大家對英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 支持，指該院於2026年1月12日起結束營業，「英皇戲院誠邀你前往港九新界及澳門的英皇戲院，繼續共享精彩電影時光。」

英皇戲院指，所有由英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用，而所有原定於英皇戲院 ( 馬鞍山新港城中心 ) 登記領取的電影禮品，可由2026年1月19日起在英皇戲院Plus+ ( 大圍圍方 ) 領取。

1月11日下午英皇戲院仍有市民前往查詢或購票。（資料圖片/洪芷菁攝）

新港城中心英皇戲院傳出結業，1月11日有居民到戲院查詢及購票。（資料圖片/洪芷菁攝）

記者周日下午到英皇戲院馬鞍山分店，仍有市民前往查詢或購票。對於戲院是否將結業，有售票員工表示不清楚，並解釋明日場次的票未能購買是由於尚未出「排片」，即未有放映時間、場次和影廳的安排。新港城中心禮賓部職員亦表示，不清楚是否結業。

+ 5

傳影藝戲院院線接手 近年擴展成第四大院線

戲院結業潮由2020年2月開始出現，其中百老匯數碼港戲院結業，成為「第一滴血」，大約相隔半年後，再有筲箕灣L Cinema及九展星影匯先後結業。UA院線旗下7間戲院，於2021年2月一次過全線退場，之後每年都有戲院宣布離場。

當中20間已由其他院線接手目前正在營運、或已宣布獲其他院線接手，即將重開，包括新光黃埔、影藝戲院（荷里活廣場）及同屬影藝院線的Megabox戲院。其中中資背景的影藝逆市急起直追，近年似有不斷擴展的趨勢，目前躍登成為第四大持有戲院的院線；最新更有上海星軼院線攻港，接手嘉禾其中三間戲院。