小一統一派位｜升學顧問指人才子女不加劇競爭　提兩大注意事項

2026年小一統一派位下周一（19日）起可於電子平台選校，家長可為子女選擇心儀的小學。有升學顧問表示，人才子女等新來港學童對小一入學的競爭影響輕微，呼籲家長勿因「傳言」而放棄心儀學校。他提醒，家長若選擇填寫紙本選校表，切勿在首三志願寫上同一學校，指做法不等同機會更大；家長亦宜將選校表的所有選項填滿，避免被派至跨區學校。



家長如不選透過電子平台提交小一統一派位申請表，可否各校網派位中心交表。（資料圖片／吳綽詩攝）

家長可透過小一入學電子平台申請及查閱統一派位結果

教育局今（12日）提醒家長，如子女已參加2026年度小一入學統籌辦法而未獲自行分配學位，可透過統一派位獲派官立或資助小學的小一學位，有關家長須於1月19日至25日期間選校。家長如已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台遞交統一派位「選擇學校表格」，並於6月3日上午10時起透過電子平台查閱統一派位結果。

升學顧問梁永樂（資料圖片）

升學顧問引述參展教育展小學：新來港學童讀小一僅「一個起兩個止」

選校日期在即，本地升學顧問梁永樂指，人才子女等新來港學童對小一入學的競爭影響輕微，呼籲家長勿因「傳言」而放棄心儀學校。他表示，參與大灣區教育展的小學反映，人才子女等新來港學童入讀小一的數目僅「一個起兩個止」。

學齡人口下跌，是否意味家長選校可更進取？他以一間受歡迎的學校有60個學位為例作解說，指該區會報讀該校的學童必定超過60個，若子女能力不達學校水準的話，則會浪費選擇機會。「你就算再進取嘅話，都要考慮呢個因素（競爭大），就唔好晒咗個選擇。」

填滿選校表所有學校選項 避免被派至跨區學校

小一統一派位於電子平台選校，家長仍可以紙本形式遞交「選擇學校表格」。梁永樂提醒，家長切勿在首三志願寫上同一學校，「覺得咁樣機會大啲，其實係唔會嘅」；家長亦應留意，要將選校表的所有選項填滿，避免子女被派至跨區學校，「因為個電腦唔知你想點，佢以為你頭三個唔入就放棄咗，咁放棄嘅話就好自然會將你排到最後...... 去咗啲學位充裕啲嘅區。」