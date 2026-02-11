郭鳳儀父涉想取回女兒保單結餘　被控處理潛逃者資金　裁定罪成

正流亡海外及被國安處通緝的郭鳳儀，其父親郭賢生因協助她更改保險單內容及企圖提取保單結餘，被控《維護國家安全條例》下的「處理潛逃者的資金」。案件今（11日）於西九龍裁判法院裁決，郭父被裁定罪成。



署理主任裁判官鄭念慈指，沒有證據反映郭鳳儀曾拒絕接受涉案保單，無論她是否與保險公司是否有合約關係，有關保單一直屬於受保人郭鳳儀，而郭賢生是以信託方式持有，且保險公司在郭鳳儀年滿18歲後，一直以其抬頭寄送信件，因此郭賢生是知道他在處理潛逃者的資金，遂裁定他罪成，並押後至2月26日判刑。



被告郭賢生（68歲，商人），被《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》下的「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，指他於2025年1月4日至2025年2月27日，企圖處理屬於潛逃者郭鳳儀的資金或資產，即一份壽險及綜合人身意外保險單，該保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。

被告郭賢生。(朱棨新攝)

郭父於1991年為3子女包括郭鳳儀買保險

控方案情指，郭父於1991年為3名子女向友邦購買升學保險，郭鳳儀年滿18歲後，該保單轉為郭鳳儀持有。2025年1月，郭父以郭鳳儀不在港為由，向保險經紀鄭蔚儀要求取消保單，惟鄭指郭鳳儀才是保單持有人，取消保單需由她親自簽署。郭父其後回覆稱已與女兒商議，她同意取消。

郭父要求友邦把支票發給他

鄭其後再向郭父解釋，友邦會以支票形式向郭鳳儀支付款項，惟郭父稱郭鳳儀不在港，望友邦可改出支票給他。鄭稱不可以，除非郭父以保單持有人身份取消保單。郭父其後指已跟女兒商議，會把表格給她簽署，要求鄭準備文件。郭父於2025年2月指其女兒已簽署文件，鄭並收到郭鳳儀身份證副本等文件。郭父因而被指處理其女兒的資產。

案件編號：WKCC1884/2025