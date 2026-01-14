甯漢豪：革新招標妥引入廉署背景審查　大維修工程須聘第三方監督

立法會今日（14日）討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，發展局局長甯漢豪陳辭時指，當局會研究革新市建局「招標妥」，減低顧問、承建商和個別業主之間作出非法串聯的機會，包括制定嚴謹預審名單，名單內的工程公司須通過警方及廉署背景審查，又會引入除名安排等。另外，她建議將大維修工程由二級小型工程，升級為一級小型工程，即大廈需聘請第三方專業人士提交施工方案和監工計劃書。屋宇署收到方案之後，可作出所需要干預和監管。



立法會今日（14日）討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，發展局局長甯漢豪陳辭時指，當局會研究革新招標妥，包括制定嚴謹預審名單，引入有力的除名安排等。（鄭子峰攝）

革新「招標妥」 名單公司須通過警方、廉署背景審查

甯漢豪指，當局會研究革新「招標妥」，包括制定嚴謹預審名單。市建局會檢查有意入標的承辦商和顧問公司過去有沒犯罪和紀律處分記錄，相關公司亦必須通過警方和廉政公署做出的背景審查，當局亦會檢視其過往工程量、各部門提供的往績紀律、業主反饋意見。有關公司必須通過所有指標，才可獲加入名單。當局也會引入除名安排。

她指，凡申請政府資助大維修的大廈，均需由市建局進行招標、評標，以及決定中標。至於其他沒有申請的大廈，當局也會為其招標、評標，並就決定中標作建議。此外，倘若承建商在重要工程節點提出改動工程範圍，或調高費用，須向市建局報告，由當局向業主提供獨立意見。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

大廈維修工程升格為一級小型工程 須聘第三方監督

她指，建議將大型樓宇工程由二級小型工程，升級為一級小型工程，即大廈需聘請第三方專業人士提交施工方案以及提交監工計劃書。屋宇署收到方案之後，可作出所需要干預和監管。此外，她建議賦權屋宇署就大廈維修方法和程序奠定要求，以便有法律基礎作出檢控。

而就建築物料的安全標準，甯漢豪指建築物條例的相關罪行目前將不合標物料寫為「欠妥的或不符合條例條文的物料」，「寫得係比較籠統」。署方會將不時透過作業備考和其他行政方式頒布的標準，訂明為法定要求，以便就不合標的物料更直接更快捷地作出檢控，並提高罰則。

大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

下半年條例草案提交立法會審議

她續說，會改革註冊檢驗人員和小型工程承建商的註冊，確保專業質素和操守，以及即使不涉及建築質素或者技術的事宜，例如干犯防止賄賂條例，亦可進行紀律處分，並且作為註冊續期的考慮因素之一。

此外，屋宇署會按風險為本的原則加強抽查及執法，目標是在今年，下半年盡早將條例草案提交立法會審議。

宏福苑八幢大廈之中，有七幢大廈火警鐘無響，居民錯過最好的逃生時機。（資料圖片）