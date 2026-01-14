旅發局邀周深拍宣傳片　推介港產片和電視劇拍攝場景、文化地標

內地人氣歌手周深早前來港舉行跨年演唱會。旅發局邀請周深在港期間來一場「光影香港之旅」，遊覽多個經典港產片和電視劇拍攝場景與文化地標，並拍攝成宣傳短片《深聲漫遊》。周深形容形容香港既熱鬧又國際化，又邀請粉絲與旅客跟隨電影與音樂探索香港。



旅發局邀請早前來港舉行演唱會的內地人氣歌手周深拍攝宣傳短片《深聲漫遊》。（旅發局提供）

旅發局今日在官方Youtube頻道上載《深聲漫遊》短片，一開首，周深便在香港標誌性的「張保仔號」帆船，以粵語演繹王家衛經典電影《花樣年華》的經典對白：「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」周深在船上有感而發表示，對香港的感覺來自電視劇，形容香港既熱鬧又國際化，是一個「非常立體的城市」，又與維港打卡留念。

周深亦有探索本港美食，引用電影《食神》的台詞「只要有心，人人都是食神」，他希望此行也能做一回「食神」，嘗盡香港美食。從精緻的星級餐廳、匠心調製的酒吧雞尾酒，到充滿煙火氣的街頭茶樓與茶餐廳，每一道菜都讓他彷彿置身港產片場景。他大讚茶餐廳的菠蘿油、蛋撻和紅豆冰，笑說：「這裏好吃的東西實在是太多太多了！吃到香港的美食，你會覺得距離很近，好像就是那些港劇中的主角，每一口都是美味！」

旅發局亦安排周深到訪電影《金枝玉葉》的取景地、擁有超過百年歷史的一級建築藝穗會。他在取景地之一的主樓梯打卡，又在昔日處理冰塊與食品的空間地下劇場，清唱其代表作《大魚》，在地標做一趟表演者。

周深亦有到中上環的其他港產片拍攝地，如都爹利街、文武廟、中環街市等，推薦大家走訪以香港電影為主題的旅遊熱點，包括於舊油麻地警署剛開幕的「油蔴地警署光影之旅」展覽，親身體驗港產電影文化氛圍。

周深最後在短片中向全球粉絲及旅客發出誠摯邀請，「希望大家一起跟着自己喜歡的電影和歌去探索一下」，感受港式文化的獨特韻味與深厚情懷。