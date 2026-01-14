今日新聞8分鐘｜荃灣地盤天秤墮斃1工｜柬邊境狗籠運人 疑賣豬仔

荔景祖堯邨單位冒煙起火 一男子倒斃在內

今日（14日）中午12時41分，警方接報荔景祖堯邨啟謙樓一個低層單位發生火警。消防員到場18分鐘後將火救熄，在單位內場發現一名70餘歲老翁，現場證實不治。街坊稱，在涉事單位居住的老翁多日未見現身。消防處指，死者近日行動不便，並有燒艾草的習慣，現場亦發現有燃燒中的艾草，起火原因相信與燃點艾草有關。

土瓜灣唐樓爆炸｜鄰居撞門逃生 地方小憂用石油氣危險而用電煲

土瓜灣北帝街43至45號唐樓一劏房單位，昨晚（12日）疑因石油氣洩漏導致爆炸，一名42歲姓黃男住戶全身多處燒傷，逃生時墮樓，送院後情況危殆。

《香港01》記者今日（13日）重返「一劏五」現場，其他劏房鄰居親述沖涼被困浴室的「撞門」逃生記，住所亦因此停電，只靠電筒照明，生活不便。另有任職保安的鄰居表示，曾上過安全課程，「咁細地方、好似密室咁，用石油氣好危險，所以我用電煲。」

牛頭角P牌Tesla釀3車撞 28歲男涉酒駕 被撞司機：佢Say Sorry

今日（14日）上午9時12分，牛頭角偉業街33號海濱匯對開有3部車相撞，包括兩部Tesla及一部日產七人車。人員到場，3名女乘客輕傷送院，其中一部掛P牌的Tesla男司機酒精測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕。

北海道港人登山迷路 旅遊達人直擊札幌大風雪籲注意：眼都打唔開

日本北海道近年深受港人歡迎，但當地受低氣壓影響，多處廣泛大雪。周二（13日）10名港人遊覽被譽為北海道「第一高峰」的旭岳登山時迷路，幸所有人安全下山，惟其中一名男子出現低溫症。

目前身處北海道札幌的旅遊達人項明生表示，昨晚當地十分大雪，街外「（前方）一、兩米幾乎睇唔到」，而且風雪之大，連「眼都打唔開」。至於旭岳位處札幌之上，相信情況更為嚴竣。他提醒，寒冷地方會加快手機耗電，呼籲遊客帶備足夠充電設備，又說除非有資深行山經驗或有導遊帶領，否則不建議港人前往雪山。

巴士車長擅駕未受訓練路線載客 九巴：按機制解僱 將就事件報警

網上瘋傳一名九巴208號線車長，竟然在未獲批准、沒穿制服之下，擅自駕駛未受訓練的6C號線，接載乘客由紅磡前往美孚。事件令網民震驚，「仲要載客個（嗰）下癲！」、「訓練的話就必須有指導人員」。

九巴回覆《香港01》查詢時稱，事後立即將涉事車長停職，經過紀律調查後，已按機制解僱涉事車長，並將會就事件報警。

荃灣寶豐路地盤天秤飛墮風煤樽3傷 兩工人昏迷其中一人不治

今日（14日）下午1時34分，警方接報荃灣寶豐路一個地盤發生工業意外。據報天秤上有氣樽墮下，擊中3名工人，其中兩人昏迷，他們分別被送到瑪嘉烈醫院及仁濟醫院搶救，當中一名29歲姓陳男工於下午2時40分證實不治。地盤發展商嘉里建設有限公司回覆《香港01》查詢表示，高度關注事件，已責成承建商盡最大努力妥善跟進，作出恩恤安排，並全力配合有關部門的調查工作。

柬埔寨邊境街頭驚現「狗籠運活人」 被質疑賣豬仔 事主咁解釋

近日，在柬埔寨邊境小鎮「木牌」的街頭驚現「活人被裝狗籠中運輸」，該場景被網民影下並引發熱議。當地警方迅速介入調查，並於1月10日公佈了調查結果。

宏福苑火災｜李家超籲議員反映民意不隨波逐流 強調問責一絲不苟

新一屆立法會首次大會今日（14日）上午開會，首個環節是行政長官李家超發言，將提及政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動關係、大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。他說，希望議員反映民意時不隨波逐流，過濾錯誤訊息，樂意聽議員不認同政府政策的意見，但請指出問題，同時提出建議，「當政府做得啱，公道說出」。他又強調宏福苑火災事件問責會一絲不苟。

湖南煙花貨車側翻起火引燃8車 2人受傷 貨車司機被警方控制

昨日（1月10日）晚，在湖南醴婁高速湘潭段上，一輛裝載煙花爆竹的貨車側翻後遭追尾起火，火星飛濺引燃後方車輛，事故造成2人受傷。目前，貨車司機等2人已被警方控制。