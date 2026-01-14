宏福苑災民何時可回家領物品？　卓永興：仍需兩三個月蒐證、拆棚

新一屆立法會今日（14日）舉行首次大會，討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。會上有議員反映，居民希望盡快回單位領取個人物品。政務司副司長卓永興回應表示，預計蒐證、拆棚等工作仍需時兩至三個月，若有消息會盡快公布。



▼12月3日 宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品▼



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，政務司副司長卓永興發言。（鄭子峰攝）

2026年1月11日，宏福苑火災一個半月後，有大廈已拆去部分棚架，露出完整的外牆。（立法會議員黃錦輝Facebook圖片）

卓永興晚上回應議員發言時表示，就有議員關注何時可讓宏福苑受災居民回到住所察看及領取物品，政府現時預計需要約兩至三個月完成搜證、拆卸棚架、棚網的工作，以及作安全評估，並處理災場環境的挑戰。

卓永興又指，明白居民希望回居所的意願，政府會積極推進有關工作，有確切安排時會儘早公佈。