財政預算案｜陳茂波︰地價收入恢復需時 需續發債以投資未來

新一份《財政預算案》下月出爐，財政司司長陳茂波今日（16日）在立法會財務委員會特別會議上表示，雖然政府有經營帳戶的盈餘，但相對於投入還是有個相當大的落差，因此需要繼續發債以投資未來。



陳茂波早前表示，受惠於金融市場表現，本港印花稅增多，今個財政年度經營帳目可提早恢復盈餘，但資本帳目仍錄得赤字。

財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

首8個月財赤180億元

在去年10月，政府指出截至9月底的財政年度上半年，股票印花稅收入約440億元，按年升1.43倍，相當於2024/25年度全年的近85%。

期內，買賣物業有關的印花稅收入按年升7%至92億元，連同物業租約、以非買賣方式轉讓物業，股票及物業相關印花稅收入合共約536億元，相當於今年度約676億元印花稅收入預算的79%。

至於政府整體財政狀況，參考政府在去年12月公布的數據，截至去年11月30日止本財政年度首八個月的財務狀況，整體開支及收入分別為4,966億元及3,719億元。計入發行政府債券所得1,352億元及償還政府債券285億元的本金後，期內錄得180億元赤字；而財政儲備為6,363億元。

對於本港政府財政狀況，他今日在在財委會上進一步闡述，他指出，經營賬戶就如每個人每個月收到的工資，以及每個月的開支。要平衡和盡量爭取盈餘，以至政府有些積蓄，就用那些盈餘去助力香港，積穀防飢之外，也要投資未來。

陳茂波指出，北都發展是政府投放的資本開支對象。（資料圖片）

每年基建投入將增至1200億元

他續指，另外一個就是資本開支，譬如北部都會區的開發，以至到在議會裡面討論到的不同的基建工程。而資本賬戶的錢如何來呢？就是通過地價收入，香港房地產市場是「穩住」，但地價收入在2025、2026年而言，和過往比較，都還是處於一個相當低的水平。地價的恢復需要時間，因此，在未來這三兩年裡面，估計地價收入是不足以支持基建的投入，因基建投入每年大概由原本每年900億元提升到大概每年1,200億元，導致（收入和支出）中間有個缺口，故發一部分債來用市場的資金去投資未來。

他強調，雖然政府有經營帳戶的盈餘，但相對於投入還是有個相當大的落差。而接下來這幾年，外圍風險都比較大，變動比較高，所以政府開支方面會很謹慎。