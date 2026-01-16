醫委會｜盧寵茂主持首場投訴處理機制諮詢會　稍後與專業團體會面

為完善醫委會投訴處理機制，政府會在今年上半年向立法會提交條例草案，修訂《醫生註冊條例》。醫衞局局長盧寵茂今（16日）主持首場諮詢會議，會見病人組織代表，聽取他們的意見，局方會繼續諮詢工作，稍後會與專業團體和相關持份者會面，聆聽其意見。



醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片/夏家朗攝）

盧寵茂表示，公眾對醫委會積極履行維護醫生專業水平和操守的主體責任有極高的期望。病人組織是重要的持份者，在今日的會議上提出極具建設性的建議。他期待和其他持份者繼續進行深入討論，探討完善醫委會投訴處理機制的方案，以維持公眾對醫生專業的信任。

應醫衞局局長的要求，醫委會早前向醫衞局提交完善投訴處理機制的報告。醫衞局正審視報告及醫委會其後提交的補充資料，並會考慮報告的建議及醫委會的運作需要提出修訂《醫生註冊條例》。

現年16歲的黎遠建，在浸會醫院出生後3日癲癇，最終腦癱、四肢殘障，其父母向醫委會投訴，案件的研訊拖延15年之久。（資料圖片/鄭子峰攝）

去年醫委會以秘書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，決定終止一宗拖延15年之久的研訊，事件引起大眾關注，其後醫委會主動覆核永久擱置研訊的決定。