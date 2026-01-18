渣打馬拉松2026｜7.4萬人參加　男跑手東區走廊心臟不適送院搶救

【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，今年有7.4萬人參賽，最多人跑10公里賽事，有3.1萬人參加。首先開跑為半馬拉松挑戰組及十公里挑戰組，均為凌晨5時半起步，其後全馬、半馬及其他十公里組陸續起步。在早上約8時半起，陸續有跑手不適送到灣仔律敦治醫院急症室治療，其中有人用敷料掩頭。



上午9時24分，東區走廊西行近鰂魚涌公園，一名男跑手突然心臟不適，在現場接受急救，其後送往律敦治醫院搶救。送院時，救護員施用自動心外壓機為事主急救。

上午9時24分，東區走廊西行近鰂魚涌公園，一名男跑手突然心臟不適，現場接受急救，並送往律敦治醫院搶救。在醫院可見，救護員施用自動心外壓機為事主急救。（馬耀文攝）

上午9時24分，東區走廊西行近鰂魚涌公園，一名男跑手突然心臟不適，現場接受急救，並送往律敦治醫院搶救。送院時，救護員施用自動心外壓機為事主急救。（馬耀文攝）

+ 4

+ 5

+ 7

渣打馬拉松2026

比賽日期：2026年1月18日（星期日）

起點：東區走廊（10公里）、尖沙嘴彌敦道（半馬及全馬）

各賽事名額：

馬拉松：1.8萬

半馬拉松：2.5萬

10公里：3.1萬

10公里輪椅賽：20人

輪椅賽體驗組：40人



▼渣打馬拉松2026賽事路線及資料▼

