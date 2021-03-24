新冠肺炎．最新｜昨增少於10宗初確診　逾40萬人已接種疫苗

新冠肺炎疫情未息，本港周二（23日）新增12宗確診個案，當中有4宗為本地感染個案，3人屬Ursus健身中心群組，無源頭個案則有1宗，患者為居於藍田平田邨平善樓的88歲老翁。患者在3月8日起，曾連續一周到啟田商場「潮褔龍蝦專門店」飲茶，該食肆近期先後有3名食客確診，相關個案是否有關仍需調查。當局籲3月8日後曾到該食肆的食客應做檢測。

另外，公務員事務局局長聶德權昨稱，會繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以參與接種，當局有決定時會適時公布。目前累計約40.3萬名市民已接種第一劑疫苗，其中約252,800名接種科興疫苗，約150 ,200名接種復必泰疫苗。