新冠肺炎．最新｜昨增少於10宗初確診　逾40萬人已接種疫苗

社會新聞
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新冠肺炎疫情未息，本港周二（23日）新增12宗確診個案，當中有4宗為本地感染個案，3人屬Ursus健身中心群組，無源頭個案則有1宗，患者為居於藍田平田邨平善樓的88歲老翁。患者在3月8日起，曾連續一周到啟田商場「潮褔龍蝦專門店」飲茶，該食肆近期先後有3名食客確診，相關個案是否有關仍需調查。當局籲3月8日後曾到該食肆的食客應做檢測。

另外，公務員事務局局長聶德權昨稱，會繼續放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以參與接種，當局有決定時會適時公布。目前累計約40.3萬名市民已接種第一劑疫苗，其中約252,800名接種科興疫苗，約150 ,200名接種復必泰疫苗。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜20人接種後送院　打復必泰20歲女失知覺、28歲男昏厥

【00:08】本港新冠肺炎疫苗接種計劃於上月26日正式展開，踏入周二（23日）是第26日。政府公布截至周二晚上8時過去24小時，共約23, 400名市民接種了第一劑疫苗，累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗。

周一（22日）共有20宗接種疫苗後送院個案，接種復必泰及科興疫苗分別有13宗及7宗，其中15宗已經出院，3宗留院觀察，2宗不遵從醫生勸告自行出院。其中一名20歲女子接種復必泰後失去知覺及感到腹痛，需留院觀察；一名28歲男接種復必泰後昏厥，經治療後已經出院。另有一名64歲女子接種科興後，右眼視野收窄約10分鐘，現已經出院。

▼3月21日　中環遮打道設流動檢測站　呼籲外傭檢測▼

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強制檢測大廈｜增八處強檢　寶盈花園2座、蕭旺李滿福幼兒園上榜

【00:01】政府周二晚上（23日）公布，再多8個地方需要強制檢測，其中位於香港仔的東華三院蕭旺李滿福幼兒園，由於爆發流感樣疾病個案，故該校亦被納入強制檢測公告。西營盤有4幢樓宇，污水樣本呈樣性亦「入圍」要強檢。

另外，根據衞生防護中心公布最新患者住所及行蹤，有2棟確診大廈上榜，分別是藍田平田邨平善樓及香港仔奧華‧時尚精品酒店‧南岸。

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