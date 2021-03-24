新冠肺炎．最新｜港府暫停復必泰接種　消息：有瓶塞少許傾斜

撰文： 王潔恩 孔繁栩 黃詠榆 鄭翠碧 鄭秋玲 胡家欣 朱海棋 麥凱茵 歐陽德浩 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-24 11:10

新冠肺炎疫情未息，本港周二（23日）新增12宗確診個案，當中有4宗為本地感染個案，3人屬Ursus健身中心群組，無源頭個案則有1宗，患者為居於藍田平田邨平善樓的88歲老翁。患者在3月8日起，曾連續一周到啟田商場「潮褔龍蝦專門店」飲茶，該食肆近期先後有3名食客確診，相關個案是否有關仍需調查。當局籲3月8日後曾到該食肆的食客應做檢測。 公務員事務局局長聶德權昨稱，會盡快放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民。今日最新消息，港府公布暫停BioNTech復必泰疫苗接種，廠方稱涉及藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵（有效期至2021年6月批次），據悉有瓶塞少許傾斜。衞生署與復生醫藥緊急開會。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

【10:45】據了解，復必泰疫苗原須儲存攝氏零下70度，接種前才解凍。消息人士表示，有復必泰疫苗的瓶塞出現少許傾斜，未知是否與疫苗在解凍過程中有溫度變化有關，當局審慎起見暫停接種。

復必泰｜港府叫停接種 今早有中心過百人已打針 澳門率先叫停

【10:02】政府今日（3月24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。

另一批號為210104疫苗 亦須進行封存

到目前為止，BioNTech 和復星醫藥未有發現任何理由認為產品安全存在風險。然而為謹慎起見，在調查期間須暫停接種批號為210102的疫苗產品，直至有關調查結束。至於本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。

【09:20】據悉，香港社區疫苗接種中心即日叫停BioNTech復必泰疫苗接種，直至另行通知。政府將稍後公布詳情。

【09: 13】復必泰｜消息：港叫停BioNTech接種 澳門衛生局稱疫苗現包裝瑕疵

澳門衛生局收到復星實業(香港)公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

到目前為止，BioNTech 和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險。但謹慎起見，在調查期間，必須暫停接種批號為 210102 的疫苗產品，直至本調查結束。此預防性措施旨在持續確保疫苗的接種安全。

澳門引進的mRNA疫苗全部屬於該批次，即日起暫停接種，直至另行通知。今日起已預約接種mRNA的市民無需前往接種站接種。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

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▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜20人接種後送院 打復必泰20歲女失知覺、28歲男昏厥

【00:08】本港新冠肺炎疫苗接種計劃於上月26日正式展開，踏入周二（23日）是第26日。政府公布截至周二晚上8時過去24小時，共約23, 400名市民接種了第一劑疫苗，累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗。



周一（22日）共有20宗接種疫苗後送院個案，接種復必泰及科興疫苗分別有13宗及7宗，其中15宗已經出院，3宗留院觀察，2宗不遵從醫生勸告自行出院。其中一名20歲女子接種復必泰後失去知覺及感到腹痛，需留院觀察；一名28歲男接種復必泰後昏厥，經治療後已經出院。另有一名64歲女子接種科興後，右眼視野收窄約10分鐘，現已經出院。

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

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強制檢測大廈｜增八處強檢 寶盈花園2座、蕭旺李滿福幼兒園上榜

【00:01】政府周二晚上（23日）公布，再多8個地方需要強制檢測，其中位於香港仔的東華三院蕭旺李滿福幼兒園，由於爆發流感樣疾病個案，故該校亦被納入強制檢測公告。西營盤有4幢樓宇，污水樣本呈樣性亦「入圍」要強檢。



另外，根據衞生防護中心公布最新患者住所及行蹤，有2棟確診大廈上榜，分別是藍田平田邨平善樓及香港仔奧華‧時尚精品酒店‧南岸。

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