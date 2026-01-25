今日起駕駛座前限2流動裝置　屏幕對角不准超19CM　一文看清規則

今日（25日）起，司機駕駛時不可在前方放置多於兩部流動電訊裝置，每部裝置的屏幕對角不可超過19厘米長，違例者最高可處罰款2,000元。「三摺機」摺疊式手提電話算作多少部流動裝置？利用裝置內的分割畫面功能「一開四」，一次過使用四個應用程式，又是否違法？一文看清。



違例者可處最高罰款2000元

根據最新規例，任何司機駕駛時不可在前方放置多於兩部流動電訊裝置，即流動電話、平板或手提電腦，而每部裝置的屏幕對角不可超過19厘米長。裝置不能阻礙司機目視道路及交通情況，以及對觀察路況用的倒後鏡、裝置或攝像顯示器的視線。違例者最高可處罰款2,000元。

「三摺機」算作多少部流動裝置？總長超過19厘米怎辦？

近年流行「三摺機」的摺疊式手提電話，運輸署表示該款式只計算作一部流動電訊裝置，而屏幕對角不可超過19厘米長。如果三摺機攤開後總長超過19厘米，便要將手機「摺回去、用一面」。

用分割畫面功能「一開四」是否違法？

近日有網民分享指，可利用部份裝置的分割畫面功能，在合乎大小規格的平板電腦內「一開四」，一次過使用四個應用程式。運輸署表示，新法例沒有規管裝置上可使用的功能，惟強調司機應時刻專注駕駛，若因操控流動通訊裝置而影響駕駛，不論有否釀成交通意外，該司機可能已觸犯「危險駕駛」或「不小心駕駛」的罪行。

私家車內置屏幕會否納入限制範圍？

現時不少新款私家車裝有導航大屏幕用作導航或電台等功能，會否被視為使用流動電訊裝置？運輸署指出，由於該類導航系統屬於車輛的「內置部件」，並非外置流動裝置，因此不納入限制範圍。