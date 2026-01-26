《香港01》經濟高峰論壇｜黃偉綸閉幕辭全文　香港經得起考驗

《香港01》經濟高峰論壇今日（26日）舉行，財政司副司長黃偉綸透過視像發表題為《從「超級聯繫人」到「國家價值創造中心」：科創驅動的香港新使命」》主題演講。以下為黃偉綸發言全文：



財政司副司長黃偉綸以視像形式在《香港01》經濟高峰論壇上發言。（《香港01》記者攝）

全國政協副主席梁振英先生、《香港01》創辦人于品海先生、行政總裁蘇曉婷女士、首席媒體戰略官馮德雄先生、各位嘉賓、各位朋友：

大家下午好！我很高興也很榮幸透過視頻，參加《香港01》舉辦的經濟高峰論壇，在這裡感謝《香港01》為我們搭建一個這麼好的平台，讓內地和香港的領袖、專家、學者，就著我們未來在不同重要的經濟領域的發展提出想法，出謀獻策。

在金融方面，在過去一年，無論是股市交易，新股市場和再融資市場，香港的表現都非常亮麗。恆指去年全年升了接近三成，是2017年以來香港最佳的表現，而去年我們的每日成交額達到2,498億元，比2024年差不多增加了九成。在新規集資方面，香港去年的表現我們是全世界第一，總集資額達到2,858億元，比2024年的880億元上升了超過三倍。雖然我們的表現是非常不錯，但我們必須繼續努力，我們要力求創新，不可以「吃老本」。

在近年也有很多很好的例子，反映出我們在創新上大量的工作，譬如說我們透過引入更加具彈性、更加有吸引力的上市安排，加快和便利了生物科技公司和特專科技公司來香港上市。我們在加密貨幣的市場發展上，也走在世界的前列，特別在推進穩定幣發展的時候，我們是求穩求準 ，一方面我們努力進一步提升香港作為國際金融中心的地位，同時在過程中我們也定下適切的規範，適切的Guardrails（護欄）確保金融安全。

在推動人民幣國際化方面，香港目前已經是，全球最大的離岸人民幣業務樞紐。我們處理全球大約80%的離岸人民幣支付款額，在未來我們會繼續用全力，推動更多有利離岸人民幣發展的措施，也推出更多以離岸人民幣為基礎的產品，進一步助力人民幣國際化。

我都想和大家談談，香港在推動創新科技發展方面一些的努力。近年我們積極調整佈局，以三大創科園區、五大研發機構，作為香港創科發展的主體架構，促進上中下游的協同發展。河套香港園區在一個月之前正式開園，再加上在去年11月公布的《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，為香港推動創科發展，創造了非常有利的條件。

我們也響應國家「人工智能+」的行動，積極參與AI的生態建設，推動AI技術在各行各業深度融。另外在2023至2025年，每一年我們都推出了一個100億元的計劃，分別是「產學研1+計劃」、「新型工業加速計劃」和「創科產業引導基金」，多管齊下為香港構建完善的創科生態圈。

當然必須要提的是，今年是國家「十五五」規劃的開國之年，規劃的建議為香港賦予了新的戰略內涵，在目前特區政府各個決策局和部門 ，正在積極的就「十五五」規劃建議的內容做深入的研究。當相關規劃綱要在今年三月全國人大通過之後，我們會進一步主動做好各項具體對接和落實的工作，我們會積極的融入國家發展大局，亦都深度參與粵港澳大灣區的建設。

最後我希望趁今日的機會和大家分享一個觀察，回看香港在2025年在多個關鍵界別的表現，在金融方面我們表現亮麗，之前提及的我這裡不重複。在貿易方面，我很清楚的記得在去年的年頭，隨著地緣政治的惡化，以及不同的單邊不合理的貿易保護措施抬頭，不少的持份者都為了香港作為一個國際貿易中心的前景表示擔心。

一年過去，情況究竟是怎樣呢？事實顯示，香港作為一個國際貿易中心，我們是經得起考驗的。在去年的首11個月，我們整體出口貨值上升了超過14%，當中特別值得一提的是一些比較近期發展起來的市場，特別是東盟國家，例如我們對馬來西亞的出口，上升了超過七成、相對越南上升了超過五成、泰國我們都上升了四成。大家都知道貿易界裡面，很多的企業都是中小企，上述的事實、上述的數據，反映了他們的人力、拼搏、靈活，以及在開拓新市場上的努力。當然政府會繼續透過不同的措施，繼續給業界大力的支持。

另一個我們在2025年的經驗，我覺得都反映了香港經得起考驗。在旅遊方面的表現，去年全年訪港旅客大約是4,990萬，較前一年多了12%。當中特別值得點讚的是 ，長途旅客的市場增長了接近兩成，高於短途的旅客市場，例如澳洲旅客的增幅超過25% ；一些新的市場，例如是海灣合作地區國家，更加是上升了接近八成。這些成績反映了我們旅遊業界的努力、拼搏和共同奮鬥的精神，他們的成績也都反映了香港近年在開拓新設施、新景點，譬如啟德體育園，以及近期開放的油麻地警署和不同的盛事上的大量工作方向基本正確。

各位朋友，我指出以上的事實不是要「認叻」，而是想和大家分享，儘管挑戰大、困難多，只要我們能夠團結一致，一起努力，打造新的優勢，尋找新的機遇和開拓新的市場，我們仍然可以找到屬於我們自己頭上的一片藍天。在完結之前，我也都想趁這個機會提出，盼望大家在努力打拼的同時，也都不要忘記關心社會上有需要的朋友，在適當的時候為他們伸出援手，讓香港在經濟更上層樓之餘，也都更加充滿關懷和愛心。陽光總在風雨後，在這裡和大家共勉，多謝大家。