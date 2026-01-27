強制巴士戴安全帶｜李家超：初期或帶來不便　措施可助減傷亡風險

巴士強制佩戴安全帶新法例周日（25日）起生效，不少市民感到不便和擔心被罰款。行政長官李家超今日（27日）出席行會前會見傳媒，被問政府會否暫援法例？他回應指，明白新措施會帶來行為改變，尤其市民初期需要習慣、可能感到不便，但他強調新措施可以減少七成嚴重受傷、四成死亡機率，保障乘客安全。



李家超指，實施過程會以公眾教育及勸喻培養習慣為首階段目標，同時希望透過解說，令公眾明白法律容許在緊急情況下，如有合理辯解是不需要負上法律責任，當局會以法理情兼備處理。



行政長官李家超今日（27日）出席行會前會見傳媒。（資料圖片／廖雁雄攝）

2018年大埔公路奪命車禍 吸取悲痛教訓提出新規定

新法例規定，乘搭巴士等公共交通工具和商用車時，如有關座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴安全帶，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。行政長官李家超今日（27日）出席行會前會見傳媒，被問到政府會否暫援法例，他回應稱「要認清事實」，很多國家如英美等都有規定乘坐公共交通要戴安全帶，保障乘客安全。

他解釋，有研究指出戴安全帶可以減少七成嚴重受傷、四成死亡機率。新規定是針對2018年大埔公路的致命交通事故，是獨立委員會專家建議後作出的規定，是經過研究討論和「悲痛教訓」後提出的保障乘客措施。

巴士強制佩戴安全帶新法例周日（25日）起生效，不少市民感到不便和擔心被罰款。（資料圖片／廖雁雄攝）

他說明白新措施會帶來行為改變，尤其市民初期需要習慣、可能感到不便，惟強調新措施有助減低傷亡風險，實施過程會以公眾教育、勸籲培養習慣為首階段目標，也要求運輸及物流局向公共交通工具營運商發出清晰要求，處理安全帶清潔、性能和依規安裝問題，局方會持續推廣宣傳教育，令市民認識法律用意，亦希望透過解說，令公眾明白法律容許在緊急情況下，如有合理辯解是不需要負上法律責任，當局會以法理情兼備處理。