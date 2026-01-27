商人鄒漢光認再藏大麻及冰毒 判刑日未如期上庭 官發拘捕令
撰文：陳蓉
出版：更新：
多次涉毒的老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華的67歲兒子鄒漢光，在2024年11月再度因管有冰毒及大麻等毒品，被控管有危險藥物罪。鄒早前認罪，案件原於今（27日）在東區裁判法院判刑，惟獲准保釋的鄒未有到庭。辯方指鄒與家人同住，其妻稱昨晚晚飯後已無法聯繫鄒，擔心他的人身安全，或因其他案件被捕。控方引述文件指，鄒過往有遲到或缺席報到記錄，裁判官張志偉發出拘捕令。
被告鄒漢光（66歲）被控1項管有危險藥物罪，指他於2024年11月13日，在香港薄扶林道96號裕仁大廈某單位內管有危險藥物，即內含13.9克甲基苯丙胺鹽酸鹽的13.9克晶狀固體、內含1.4克可卡因的2.05克固體及 0.66 克草本形態的大麻。
警方在被告薄扶林住所發現冰毒
案情指，在2024年11月13日，警方在上述地點執行緝毒行動，發現該單位大門未有上鎖，故入內搜查，並在單位臥室的走廊發現被告及其傭人。經搜查後，警方在單位內發現了1個膠樽、1個帶開口及連接膠管的膠蓋、2支吸管及1支玻璃管，而上述物品可組裝成吸食裝置。裝置中含63毫升液體。經乾燥後，發現其中含0.08克含甲基苯丙胺鹽酸鹽之固體（冰毒）。
毒品價值百多元至7千多元不等
警方另在現場發現用數袋毒品，包括13.9克的冰毒、1.40克的可卡因及0.66克草本形態的大麻，市價估價分別為港幣120至7千多元不等。
案件編號：ESCC2971/2025
已故發展商之子鄒漢光再販毒 官認為有潛在散播風險 囚23個月富商兒子鄒漢光再認販毒 取報告看是否仍有心癮 案6.2判刑商人鄒漢光涉販運冰毒及大麻 無律師代表 還柙至3月再訊地產商兒子販毒囚16年出獄再藏冰毒 官指案底差劣囚22個月