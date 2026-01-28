COMEBUYTEA旺角MOKO店被指賣「曱甴烏龍」　顧客留陰影　食環調查

台式飲品店COMEBUY TEA旺角MOKO新世紀廣場分店，近日被顧客拍攝到在水吧位驚現一隻隻曱甴，衞生情況惹人關注，昨日（28日）更有顧客聲稱購買一杯荔枝烏龍蘆薈飲品，幾近飲完時，突咬到一粒口感「脆脆哋」的不明物，起初以為是飲品配料，及後赫然發現是一隻蟑螂，大感噁心。該顧客隨後向食環署投訴，並在網上發文提醒其他顧客小心留意，又稱從此留下心理陰影，「發誓永遠都唔會再飲，究竟有幾污糟先會咁。」



記者今日（28日）到該分店了解，但店員未有回應，僅指示記者致電辦事處，惟該電話無人接聽。食環署人員中午到場調查，向店員查問運作狀況。其間，有顧客前來光顧購買飲品，當得悉事件後表示「有啲驚」，但聲稱不會影響日後光顧COMEBUY TEA的意欲，「有需要都會照買」。《香港01》正就事件向食環署和COMEBUYTEA查詢。



COMEBUYTEA旺角MOKO店被投訴飲品有曱甴，食環署人員今午到場調查。(馬耀文攝)

有市民指在COMEBUY TEA旺角MOKO分店購買飲品，飲用後發現杯內有一隻蟑螂。（馬耀文攝）

該名顧客稱，昨日下午5時許，到COMEBUYTEA旺角MOKO分店購買一杯荔枝烏龍蘆薈Q飲品，快要喝完時，突咬到一粒「脆脆哋」的不明物，吐出來查看之後，始赫然發現是一隻曱甴，大感噁心。該顧客其後在網上發文分享買到「曱甴烏龍」的不愉快經歷，稱「開頭以為係啲蘆薈渣，吐出嚟點知發現係隻曱甴，即係飲到底先發現，仲要咬到，我真係冇嘢好講。」他稱欲向店鋪投訴，卻無法打通電話，之後通報食環署。他指，令次事件令他蒙上陰影，稱以後不會再光顧，說：「發誓永遠都唔會再飲，究竟有幾污糟先會咁。」

有市民指在COMEBUYTEA旺角MOKO分店購買荔枝烏龍蘆薈Q飲品，飲用後發現杯內有一隻曱甴。（1xxwzz@Threads）

有關消息在網上傳開後，引起多人留言，有人更分享近日到同一間分店購買飲品時，發現該店的水吧位驚現一隻又一隻曱甴，在沖茶位旁爬來爬去，而當時正好有飲品在沖調。

有網民分享近日到同一間COMEBUYTEA分店購買飲品時，發現該店的水吧位驚現曱甴，在沖茶位旁爬來爬去，而當時正好有飲品在沖調。(_.ch2ing._@Threads截圖)

今日中午，該分店如常營業，在剛開門不久，即有食環署人員到場調查。署方人員向店員查問一些關於運作情況等問題，又在舖面、水吧巡視及拍照存檔，繼而進入店舖後方非開放的房間巡查，逗留了約45分鐘後離開。

就有關投訴，記者曾向該分店了解，店員並沒有回應，記者依店方指示致電向辦事處查詢，但沒有人接聽。

雖然投訴人的網上帖文引起不少討論，但今日仍有不少內地客及本地顧客來購買飲品，其中光顧該店4至5次的顧客李先生得悉事件後表示「有啲驚」，指之前沒有留意飲品是否有曱甴的情況，但今次事件並沒影響其購買意欲，「有需要都照買。」

有市民指在COMEBUY TEA旺角MOKO分店購買飲品，飲用後發現杯內有一隻蟑螂。（馬耀文攝）

