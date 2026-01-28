科大研AI模型提前4小時預測對流天氣　準確率提升逾15%

香港科技大學今（28日）指，其研究團隊成功研發一種AI人工智能模型，能夠提前4小時預警強對流天氣，包括黑色暴雨水平及突發性強降雨等。該模型利用衛星數據及深度擴散技術，可在48平方公里的空間尺度上將預報準確率提升超過15%。



團隊成員之一、科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧指，系統的算法日後可適用於不同的衛星數據，未來能擴大覆蓋範圍，協助更多國家和地區應對日益嚴峻的氣候挑戰。



香港科技大學今公布一欻人工智能模型，能夠提前4小時預警強對流風暴。科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧（右）及博士後研究員代快（左）講解詳情。（陳葦慈攝）

2023年7月29日京津冀地區受颱風杜蘇芮影響下起連場暴雨，圖中顯示現有模型NowcastNet 與 PredRNN v2 在 4 小時預報情況下無法提供準確的預測結果。而科大新研發模型展現更精準的臨近預報能力。（科大提供）

現行天氣預報主要依靠數值模式模擬大氣狀態，運算成本高昂，並且易受大氣混沌性及觀測資料不足影響。對於快速發展且尺度細小的雷暴及暴雨，準確預報時間通常僅能提前20分鐘至兩小時。

科大研究團隊近日開發一套全新AI運算框架，利用中國風雲四號衛星於2018至2021年間取得的紅外亮溫觀測資料進行模型訓練，並結合氣象專業知識，以捕捉對流雲系的時空演變特徵，其後再以2022 至2023年春夏季樣本對模型表現進行驗證。

科大指，該模型為全球首個可提前4小時預報雷暴發展的模型。此外，在48平方公里分辨率下，其預報準確度較現行模型提升逾15%。模型梅約每15分鐘就會更新一次預報，覆蓋範圍面積達約2,000萬平方公里，包括中國、韓國、東南亞等地區。

