商用車司機體檢擬收緊交諮會支持　稱強制退休年齡做法極端

政府擬修例提高商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻，由70歲降低至65歲，並由「三年一檢」改為「一年一檢」方可續領牌照；又建議賦權運輸署署長在懷疑駕駛人士體格出現狀況時，可要求他們提交醫療報告，如不遵從可取消或暫時吊銷其駕駛執照。



交諮會主席黃仕進今日（28日）會見傳媒時稱，政府去年完成商用車司機體格評估試驗計劃，大部份人通過測試。至於會否擔心「一年一檢」造成司機流失，黃仕進認為，措施協助司機及早發現身體有問題，盡快接受治療，反而延長其工作的可能性，支持收緊體檢的方向。



政府宣布，將針對商用車司機的健康狀況進行法例檢討，建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲。（資料圖片）

運輸及物流局擬修訂《道路交通（駕駛執照）規例》中，對駕駛執照申請人或持有人體格證明的要求及機制，並計劃提高申請駕駛執照的視覺能力要求，包括「視力」和「視野」。

政府建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短駕駛執照的有效期至一年，實行「一年一檢」的規定，以保障司機及其他道路使用者的安全。

此外，政府建議賦權運輸署署長在懷疑駕駛人士體格出現狀況時，可要求他們提交醫療報告，如不遵從可取消或暫時吊銷其駕駛執照。

（左起）交諮會交通投訴組小組委員會主席余偉業、交諮會主席黃仕進。（任葆穎攝）

體格評估試驗大部份司機過關 未通過者涉眼鏡度數不正確

運輸署去年邀請商用車業界人士參與體格評估試驗計劃。交諮會主席黃仕進會見傳媒時稱，試驗計劃已完成，其間有數十名商用車司機參與，大部份通過測試。未能通過測試者涉及眼鏡度數不正確等。

被問不少商用車司機有老年化趨勢，會否擔心「一年一檢」造成司機流失？黃仕進表示，措施協助司機及早發現身體有問題，並盡快接受治療，「唔使一路拖」，反而有可能延長其工作的可能性。

他指，政府曾就體檢要求向業界提供專業指引，被問體檢會否納入色盲和反應力測試等，他回應指，醫務衛生委員會委員曾檢視指引，相信問題不大。他又說，據知政府正諮詢各持份者，包括商用車輛營運者、醫療業界等。

政府建議商用車司機，由65歲起續牌須「一年一檢」，減低發生意外風險。（資料圖片/馬耀文攝）

強制退休年齡做法「極端」 反問如身體健康為何設限

談及增設強制退休年齡的可行性，黃仕進形容做法「極端」，司機是否適合駕駛與年齡關係不大，「如果有好健康身體，可以應付日常工作，亦通過嚴謹體檢，有醫生、專業人士證明，咁我哋點解要限制佢呢？」他重申措施有助司機及早意識及改善身體，「唔好等到70歲先發現有問題出現」，亦能改善司機日常生活。

早前運輸及物流局局長陳美寶表示，研究利用人工智能（AI）測試司機駕駛反應。黃仕進回應指，曾與政府討論一款韓國AI系統，但因進度推遲，技術尚未成熟，需時觀察成效，但強調使用AI是研究方向之一，「一步一步去做」。

政府擬於今年第一季向立法會交通事務委員會匯報成果及立法建議，並會向立法會提交附屬法例修訂。