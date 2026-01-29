院舍及學校現腸胃炎爆發　本月暫共14宗　防護中心籲注意衞生

衞生防護中心今（29日）表示，本地急性腸胃炎的活躍程度近期持續上升。本月首兩個星期，院舍及學校分別有3宗及7宗腸胃炎爆發個案，涉及18人及46人。上周至昨（18日至28日）中心再錄得14宗爆發，涉及人數增至109人。中心呼籲市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。



中心指，根據中心的傳染病定點監測數據，家庭醫學門診、私家醫生診所及幼兒中心或幼稚園的急性腸胃炎活躍程度近期亦呈上升趨勢。

中心總監徐樂堅續指，急性腸胃炎的爆發個案全年均有機會出現，但一般在冬季較為常見。預計本港急性腸胃炎的活躍程度在短期內會持續上升，市民須注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

中心表示，會發信給醫生、院舍、學校、幼稚園及幼兒中心，講解急性腸胃炎的最新情況，並提醒機構負責人須按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，一旦出現急性腸胃炎爆發個案時便應盡快通報中心以作即時跟進。