情婦涉勒索人夫260萬　辯稱事主曾承諾照顧一輩子　勒索等4罪成

美容師成了六旬已婚商人的情婦後，涉在未能與商人失聯後，把二人影片放上網，並勒索商人260萬，情婦否認起底及勒索罪，辯稱付出了全部感情去愛事主，又指事主曾承諾會照顧她一輩子，又稱不覺得事主想保密婚外情，因她認為很多妻子都不介意，結果卻見到事主半夜三更與另一女人在一起，令她氣憤到站不穩。她否認曾勒索事主260萬。案件今(4日)在西九龍法院(暫代區域法院)裁決，法官裁定被告勒索等全部罪成。



被告共被控4項罪名

操普通話的女被告李燕林，45歲，美容師，被控4項在未獲同意下披露個人資料及兩項勒索罪，指她於2022年5月至2023年3月間，未獲X同意下披露其個人資料，包括姓名及容貌，意圖令X或其家人蒙受傷害。兩項勒索罪，指被告於2022年5月，以恫嚇的方式要求X交出60萬元；及在2022年6月以恫嚇的方式要求X交出200萬元。

女被告李燕林自辯時曾稱她投入全部感情來愛事主X。(陳曉欣攝)

被告李燕林自辯時曾稱，很多太太都不會太在意丈夫有婚外情。(陳曉欣攝)

X指被告曾向他要每月生活費4萬

男事主X作供時透露，他在2017年認識被告，兩人2020年再次碰面並發展婚外情。被告知他已婚，亦知道其工作的公司。被告在疫情時沒有正職，便每月向他索取4萬元生活費。

被告求買保時捷 X無理兼斷聯

其後又稱要還內地房貸，X再轉賬80萬給她。惟被告之後想要買保時捷，X沒再理會她。兩人之後沒再聯絡一段時間。他其後得知被告已離港，故認為兩人關係已結束。

網上出現影片指X是感情騙子

至2022年3月，X不斷收到被告的訊息，她要求見面，又稱若X拒絕後果自負，X未有理會。同年5月，X收到朋友傳給他的Youtube片連結，驚見他與被告的合照被剪輯成影片，包括被告為X慶生，及二人外出食飯的合照等，影片有X的姓名，指他是「感情騙子」。X找助手聯絡被告，被告承認是她做的，並再要求見X，被告一度把影片下架。

被告要求200萬

被告同月再向X要60萬元，X還價30萬。X形容當時是「肉隨砧板上」。X後來發現網上再次出現他與被告的合照影片，被告亦再要求見面，X諮詢法律意見，律師建議他報警。X答應與被告見面，會面中被告稱要200萬才收手，X聞言直說：「黐線」和「無可能」，提議若被告肯簽保密協議，會給她一筆錢。

X付100萬作和平分手費

被告簽協議後，X開出100萬元本票作為「和平分手費」，條件是被告要刪除影片，和不公開二人關係，被告遂刪除影片。同年9月，X獲銀行告知，其個人資料在網上被洩漏。X查證後發現YouTube上有影片公開他與被告的多張照片，X認為只有被告會做這些事，認為被告或懷恨在心，不滿未獲200萬元，想「一鑊熟」，故再上載影片。X覺「見唔到完嘅一日」，最終報警。

被告稱投入全部感情來愛X

被告自辯指時，她與X交往時不知對方有老婆，否則絕對不會跟X開始。她稱與X發展後3個月後才知情，感到很傷心，因為她已投入全部感情來愛X。她指X曾向她稱不能離婚，但承諾會照顧她一輩子。

否認曾要求買保時捷

被告承認曾要求被告買新車，但無提要買保時捷，她亦曾花過萬元買蟲草煲湯給X喝，強調她是投入全部感情去愛X。

回港再找被告發現帳戶被封鎖

被告稱她曾返內地，回港後無法聯絡X，並遭「拉黑(封鎖)」其通訊軟件，所以她把兩人的合照製成影片並放上網，目的只想X再找她，別無他想。後來X留意到影片並約她見面，表示老婆發現婚外情，他暫時不能見被告，但會繼續照顧她，被告同意。

見X與其他女人一起再上傳影片

被告續稱，她6月在按摩店工作時，見到X與一女子在一起，她很氣憤得發抖至站不穩，並質疑：「為甚麼他說不能見我，可以三更半夜跟其他女人一起？」她兩日後再將合照片放上網，同日收到X來電說：「我黑白兩道都有人，你知不知道你在踩到我的底線？」被告因而報警。她否認向X索260萬元，又稱她曾說：「一鑊熟。」只是衝口而出。

案件編號：DCCC 842/2023DCCC 842/2023