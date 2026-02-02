雀巢奶粉回收|5樣本驗出微量蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素　屬已回收批次

早前雀巢香港有多個批次奶粉，懷疑受蠟樣芽孢桿菌污染要回收。食安中心今（2日）表示經持續跟進調查，有5個樣本今日被檢出微量蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素，當中每公斤食物含介乎0.2至1.3微克的蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素。該5個檢測樣本均屬於早前已被回收、現時市面上再沒有供應的22個批次內的批次。



2026年1月6日，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收。（資料圖片／廖雁雄攝）

已封存約233000罐受影響奶粉 16個涉事批次正在來港途中

食環署表示，雀巢香港早前已將該22個受影響批次的產品停售和下架，並作預防性的回收。截至1月30日，根據雀巢香港表示已回收約159,000罐受影響產品。同時食安中心與雀巢香港聯合跟進已封存約233,000罐懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉，包括倉庫存貨和已回收產品。另有16個懷疑受影響批次正在來港途中，抵達後中心會將其封存。

截至今日4時共48宗相關投訴 已轉介予衞生部門跟進

由1月7日至2月2日下午4時，食環署共接獲48宗懷疑涉及嬰幼兒配方奶粉產品的食物投訴和查詢。食安中心和環境衞生部已即時跟進全部個案，包括聯絡當事人了解詳情，並檢取樣本作檢測。此外，食安中心亦已轉介相關個案予衞生部門作跟進。

三個已回收批次的產品資料

累計共10個樣本被檢出蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素

食安中心早前已加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，今年1月至今已檢取171個樣本作各項微生物及化學檢測。連同食安中心早前公布之五個樣本，現時共有10個樣本被檢出蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素，比例為5.8%，全涉及已被回收、現時市面上再沒有供應的22個批次雀巢香港產品內。其餘161樣本檢測結果滿意。

食安中心正跟進被檢出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素樣本的個案，如有足夠證據，會展開相關檢控程序。

食安中心會繼續在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察有關回收事宜，全力保障食物安全。食環署發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用事涉22個受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫，業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。

雀巢香港能恩、以及同系惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，公司展開回收。（政府新聞處圖片）

