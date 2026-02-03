4600萬頭獎六合彩｜投注額暫逾8300萬 即睇最熱及最冷5個號碼
撰文：倪清江
出版：更新：
六合彩連續五期頭獎無人中，多寶累積增至3,674萬元（36,741,948元），馬會預計今晚攪珠，10元一注獨中，可得4,600萬元橫財過肥年。投注晚上9時15分截止，投注額在8時半已超過8,300萬元。
截至1月31日晚攪珠，49個號碼中，累計攪出最多次數五個號碼為30、49、24、22、13；攪出次數最少五個號碼為19、41、23、25、43。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至1月31日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是507次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出498次及494次。
五大冷門號碼：19、41、23、25、43
最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出442次的23號；25號以444次排尾四；43號以攪出446次排尾五。
