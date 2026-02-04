國泰航空林紹波給員工的信：今年員工利潤分享計劃金額料按年微增

國泰航空今年踏入80周年，國泰行政總裁林紹波在向員工發出的內部信提到，預期今年員工利潤分享計劃（ Profit Share Scheme (PSS)）發放金額比去年輕微增長，除因集團財務表現穩健，員工去年努力贏得客戶歡心，客戶淨推薦值（cNPS）達到+34.8的新高，令利潤分享計劃總資金池獲得7%加成倍數。



國泰行政總裁林紹波。（資料圖片/林芷瑩攝）

根據資料，國泰航空2024年度在員工利潤分享計劃（ Profit Share Scheme (PSS)）下，發放相當於6.2星期薪酬更高的利潤分享酬金。

林紹波在給員工的信中稱，今年是國泰航空成立80周年，從今年以來的表現看，公司業務持續強勁，而集團另一個重要里程碑是下月中公布的2025年度業績，預期將較2024年度的財報理想。

林紹波指，公司將繼續透過員工利潤分享計劃與員工分享成果，由於集團的客戶淨推薦值(cNPS)在2025年升至+34.8的新高，而客戶淨推薦值是利潤分享計劃的重要組成部份，為利潤分享酬金提供7%的倍數貢獻。

林紹波稱，國泰會投入遠超於1000億元繼續提升顧客的體驗，及支持香港國際航空樞紐發展。

國泰航空今年踏入80周年，主題電車巡遊將會至本月19日。（資料圖片/倪清江攝）

