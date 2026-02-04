李家超：主動融入國家發展大局　堅持行政主導提升管治效能

中聯辦今（4日）於會展舉辦新春團拜會，有約2,000人出席，來自社會各界。行政長官李家超玫辭時表示，特區政府在馬年將主動融入和服務國家發展大局，主動對接「十五五」規劃框架，並首次制定香港的五年規劃，堅持和完善行政主導，提升管治效能。



中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。中聯辦主任周霽（左六）、全國政協副主席梁振英（左五）及行政長官李家超（右五）任主禮嘉賓。（梁鵬威攝）

中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。中聯辦主任周霽（左六）、全國政協副主席梁振英（左五）及行政長官李家超（右五）任主禮嘉賓。（梁鵬威攝）

中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。中聯辦主任周霽（左六）、全國政協副主席梁振英（左五）及行政長官李家超（右五）任主禮嘉賓。（梁鵬威攝）

李家超致辭時表示，去年香港經濟達到3.5％按年增長，貨品出口和進口總額分別大增12％，香港繼續成為全球最自由經濟體，世界競爭力上升至全球第三，人才排名和數碼競爭力都升至全球第四。「這些成就，都是來自國家堅實支持、特區政府不懈努力、香港市民團結奮鬥，彰顯香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢。」

中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。行政長官李家超致辭時說，去年香港經濟錄得增長，都是來自國家堅實支持、特區政府不懈努力、香港市民團結奮鬥。（梁鵬威攝）

李家超說，在馬年，特區政府將與社會各界一道，主動對接國家發展戰略，深化國際交往合作，奮力譜寫「一國兩制」行穩致遠的壯麗篇章。

他提到馬年發展的四個方向，包括主動融入和服務國家發展大局，主動對接「十五五」規劃框架，並首次制定香港的五年規劃；積極打造經濟發展的「千里馬」，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；持續提升廣大市民的民生福祉；堅持和完善行政主導，提升管治效能，並把行政主導融入治理的不同環節。

中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。（中間右起）中聯辦主任周霽、行政長官李家超及全國政協副主席梁振英進入會場。（梁鵬威攝）

中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。行政長官李家超（左三）與中聯辦主任周霽（右二）握手。（梁鵬威攝）

中聯辦2月4日立春舉行新春團拜會。中聯辦主任周霽（左四）與全國政協副主席梁振英（右一）握手。（梁鵬威攝）

李家超表示，馬年的新征程快將展開，香港的發展將開創新未來。特區政府將繼續發揮香港在「一國兩制」下擁有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，推動香港迎風馳騁，駿業宏開。