宏福苑大火獨立委員會召指示會議　就確定出席聽證會人士等給指示

就宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場舉行指示會議，會議將就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示，包括確定有意出席日後聽證會的人士及機構，或其法律代表。聽證會所用語言、證人供詞和文件的提交方式等也將包括在會議日程內。指示會議將不涉及證供的陳述或盤問證人。



指示會議開放予公眾人士旁聽，會議過程亦會在設於展城館地下的轉播區同步轉播。今早9時，有預先登記旁聽的公眾人士到達展城館，他們未有接受訪問，直接入內登記及接受安檢。



宏福苑大火獨立委員會2月5日召指示會議，有預先登記旁聽的公眾人士到場。（《香港01》記者攝）

指示會議開放予公眾人士旁聽，會議過程亦會在設於展城館地下的轉播區同步轉播。今早9時，有預先登記旁聽的公眾人士到達展城館。（《香港01》記者攝）

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會主席陸啟康（前排中），與委員陳健波（前排左）和歐陽伯權（前排右）去年12月23到宏福苑視察，並聽取人員講解。（資料圖片/政府新聞處）