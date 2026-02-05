宏福苑大火獨立委員會召指示會議 就確定出席聽證會人士等給指示
撰文：陶嘉心
出版：更新：
就宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場舉行指示會議，會議將就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示，包括確定有意出席日後聽證會的人士及機構，或其法律代表。聽證會所用語言、證人供詞和文件的提交方式等也將包括在會議日程內。指示會議將不涉及證供的陳述或盤問證人。
指示會議開放予公眾人士旁聽，會議過程亦會在設於展城館地下的轉播區同步轉播。今早9時，有預先登記旁聽的公眾人士到達展城館，他們未有接受訪問，直接入內登記及接受安檢。
宏福苑火災｜獨立委員會2.5就聽證會給予指示 開放400名公眾旁聽宏福苑大火｜陳健波投入獨立委員會工作 李家超批准暫停三公職宏福苑大火｜獨立委員會到場視察 了解消防裝置、工程物料等大埔火災｜獨立委員會召開首次會議開展工作 目標9個月內交報告宏福苑火災｜政務司司長指示所有政府部門 須配合獨立委員會工作宏福苑火災｜獨立委員會本月下旬運作 宏福苑援助基金增至36億宏福苑火災｜任獨立委員會主席 陸啟康感驚嚇 料調查非一帆風順宏福苑大火｜陸啟康：獨立委員會調查方式「創新」 將設公開研訊宏福苑大火｜陸啟康任獨立委員會主席 可要求獲賦予「調查權力」