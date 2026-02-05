宏福苑火災｜指示會個半小時　有居民不滿無提安置：聽完等於無聽

宏福苑火災成立的獨立委員會今日（5日）上午10時在中環愛丁堡廣場展城館舉行指示會議，約1小時30分鐘後完會。有宏福苑居民表示，本身預計有重置安排的進度，惟會議中未有提及，對於內容感到失望，「我地宜家住得又唔係好，只想盡快安置」。



委員會主席會後未有回應記者問題，直接走向小巴搭車。（梁鵬威攝）

宏福苑火災獨立委員會約上午11時30分完成指示會議，就下月19日舉辦的聽證會給予指示。住戶張女士不滿會議未有交代重置安排，「最想知幾時比翻間屋我，但無咯，今日聽完等於無聽過」。她指自己傾向較快上樓的樓換樓方案，「你叫我等7、8、9年就唔好啦」，但希望換樓後的單位面積可與原單位相若，較期望可換九龍區的居屋。

居民盼親身出席聽證會 憂程序繁複

另一位早前受訪的朱女士則表示，平常心對待指示會，「黎之前都預咗咁，所以冇特別期望」，「最concern（關注）點樣安置我地，日後我地點樣生活」。她指出冀日後亦可親身到場聽取聽證會，惟需抽籤預約，擔憂程序繁複。