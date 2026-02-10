最低工資時薪擬加$1至$43.1　林振昇憂難抵車費加幅　冀檢討計法

政府擬將最低工資由每小時42.1元加至43.1元，增幅為1元或2.38%，預料立法會通過後，於5月1日起實施，是首個用新機制（即一年一檢、同時採用方程式）計算加幅的最低工資。



港九勞工社團聯會立法會議員林振昇認為，因計算方法按消費物價指數調整，故可追上通脹，升幅金額可接受，不過交通費用通脹或高於市面一般通脹率，擔憂部分跨區工友「感覺加幅不夠」；另一位議員、工聯會的黃國則指，「𠵱個金額（43.1元）對比起香港生活水平偏低」，冀日後當局可參考市面平均加薪幅度，檢討機制計法，「確保弱勢勞工得到保障。」



政府擬將最低工資由每小時42.1元加至43.1元，增幅為1元或2.38%，預料5月1日起實施。圖片攝於2023年4月23日，一名食環署外判清潔工在街道上工作。（廖雁雄攝）

首年實行法最低工資一年一檢及按方程式計算加幅

政府今年首年實行法最低工資一年一檢，並採用「消費物價通脹+經濟增長因素」方程式計算加幅，最低工資擬由每小時42.1元加至43.1元，增幅為1元或2.38%，預料5月1日起實施。

每年法定最低工資的調整幅度（%）=

整體甲類消費物價通脹（下限為零）＋「經濟增長」因素*



*「經濟增長」因素為「（最近一年的實質本地生產總值的增長率- 最近十年的實質本地生產總值趨勢增長率）x20%」。這因素的上限為一個百分點，下限為零。



新機制下（即一年一檢、同時採用方程式）的最低工資加幅計算過程。（政府文件截圖）

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，新機制可以確保最低工資每年檢討一次，計法又按消費物價指數調整，故可追上通脹，升幅數字可接受。（資料圖片 / 梁鵬威懾）

林振昇：加幅追上通脹可接受 跨區工作工友或「感覺加幅不夠」

勞聯主席、立法會議員林振昇表示，新機制可以確保最低工資每年檢討一次，計法又按消費物價指數調整，故可追上通脹，加幅數字可接受。不過交通費用通脹幅度較高，部分按年升逾3%至4%，林振昇擔憂需跨區工作的工友或「感覺加幅不夠」。

林振昇稱，現時經濟增長因素的計法較難令基層勞工受惠，「譬如今年增長是3%，假設過往10年經濟都很不錯，每年都平均增長3%，（工友）理應可以分享經濟增長的成果，但事實是兩個數減起來就變成0。」他冀望政府日後可檢討方程式中經濟增長的計法，讓工人分享多一些經濟成果。

聯會理事長、立法會議員黃國說，新機制訂立客觀標準，可避免勞資雙方爭拗。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

黃國：最低工資水平本身對比起香港生活水平偏低

未有計算方程式前，當局以不同因素計算最低薪金，當中包括通脹率及社會氣氛等。工聯會理事長、立法會議員黃國說，新機制訂立客觀標準，可避免勞資雙方爭拗。現時最低工資升幅2.38%，較去年1.9%的消費物價通脹率高，但黃國認為「最低工資的水平本身對比起香港生活水平偏低」，很多工種包括政府外判的清潔工人及保安的人工都在55元的水平，希望當局日後可參考市場整體加薪幅度調整方程式，「確保弱勢勞工得到保障。」