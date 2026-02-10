籃總主席換人　在任逾30年陳添瑞「因私務繁忙」請辭

香港籃球總會周二（2月10日）在官方網站公布，主席陳瑞添因私務繁忙，已請辭主席一職。無綫前體育主播馮堅成晚上也在社交平台轉發消息，稱自己入行做體育記者時，陳瑞添已經是籃總主席。翻查資料，陳瑞添自1991年起已出任籃總主席，至今約35年。



圖為香港籃球總會前主席陳瑞添。（資料圖片）

圖為2026年2月10日，無綫前體育主播馮堅成在社交平台轉發消息，指籃總主席陳瑞添已經請辭。（馮堅成Facebook圖片）

籃總在網上發布公告，主席陳瑞添先生因私務繁忙請辭主席一職，周一（2月9日）經2025-2026年度執行委員會第三次會議，依章程程序互選/決議，將由陳志雄出任主席一職，即日生效。

根據籃總網頁顯示，2025-2027年度執行委員會成員名單上，主席一職已改為陳志雄。不過，在2025-2027年度會長/常務副會長/副會長名單上，陳瑞添名列永遠榮譽主席。