六合彩新春金多寶｜2億頭獎史上最高　2.21開獎　即睇5大最旺號碼

【六合彩／新春金多寶／馬會／香港賽馬會】馬年新春橫財夢來了！香港賽馬會今日（13日）公布，大年初五（2月21日）舉行六合彩新春金多寶攪珠，特設1.65億元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達2億元，為史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模新春金多寶。獎券下周日（2月15日）六合彩攪珠後開始發售，下文即看歷年來合彩新春金多寶五大最幸運號碼。



▼2024年2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼



+ 24

香港賽馬會公布，將於大年初五（2月21日）舉行六合彩馬年新春金多寶，金多寶高達1.65億元，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達2億元，為六合彩推出50年以來最高的頭獎彩金，亦是最大規模的新春金多寶。

六合彩新春金多寶｜新春攪珠幸運號碼一覽

六合彩2002年7月增加至49個號碼，截至今日，新春六合彩攪珠共23次，當中15號為最幸運號碼，攪出次數達7次；排第二分別是10號、36號、43號及48號，同樣開出6次。

六合彩新春金多寶｜2月15日晚上攪珠後開售

馬年新春金多寶獎券將於2月15日晚上攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日2月21日晚上9時15分，同日晚上9時30分將在無綫82台直播攪珠過程。

六合彩新春金多寶｜原定2月17日六合彩攪珠不會舉行

另外為了預留更多時間供顧客購買彩票，原定2月17日的攪珠不會舉行，場外投注處在攪珠日將提早於早上11時開始服務。