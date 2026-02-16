迎馬年｜善信年廿九晚黃大仙祠上頭炷香　祈願來年順遂安康｜直播

點擊以下圖片可觀看直播

每年大除夕在晚上11時傳統時辰子時，都有不少善信到黃大仙祠上頭炷香，祈願來年順遂安康。今日(16日)年廿九大除夕，黃大仙祠外愈夜愈多人。馬年將至，有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙等大批善信，一早來到排隊，等上馬年頭炷香。黃夏蕙今年化身「觀音」，為大家祈求人人有工做、有屋住、有飯食。《香港01》會現場直播。



年廿九大除夕晚上，大批善信來到黃大仙祠上香參拜，愈夜愈多人。(鄭子峰攝)

有「頭炷香KOL」之稱的藝人黃夏蕙等大批善信，早已在黃大仙祠等候多時，準備踏入子時，便搶着上頭炷香，祈求來年順遂安康。(鄭子峰攝)

今日(16日)為年廿九大除夕，黃大仙祠外愈夜愈多人。馬年將至，有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙等大批善信，一早來到排隊，等上馬年頭炷香，祈求來年順遂安康。祠方晚上9時開放善信進入祠內，他們即一擁而上，不少人選擇排在子時（晚上11時）上香位置，另有人選擇排年初一（16日）凌晨零時才上香。

有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙等大批善信，排在子時上香隊伍，等上馬年頭炷香。(01直播截圖)

其中黃夏蕙與一批善信排在子時（晚上11時）上香隊伍，在臨近11時，祠方放善信到香爐前準備，排在前列的一群善信隨即蜂擁而上。當準備倒數最後幾分鐘時，各人都手持一炷香，爭相霸前排位，蓄勢待發。

在倒數不足一分鐘時，黃夏蕙等多名佔了前排位置的善信，更索性將手上一炷香放在香爐上，當時辰一到，他們即刻把香枝插入香爐搶「頭炷香」意頭，伴隨祠方連番敲響鐘聲，首批善信都雙手合什，誠心祈願。之後，祠方指示該批善信離開，安排下一批善信上前上香及祈福。

排第二位的善信陳女士今次已是連續第17年到場。(洪戩昊攝)

排第二位的善信陳女士今次已是連續第17年到場。她表示，最初來上頭炷香是因為父母身體不佳，上香後果真靈驗有改善，即使後來雙親離世，但亦十分安詳，所以自此便有了這個傳統，「我跑得到都會跑上嚟」。她今年的新年願望是家人身體健康、工作順利，「賺多啲」。

另一名不願上鏡的善信葉先生居住黃大仙祠附近，自十多歲便開始有上頭炷香的想法，至近年付諸實行，已連續來了六、七年。他表示，最初純粹因為住附近，其後發現上香後生活順利，於是便延續傳統。被問及排隊是否辛苦，他則稱「一年入面辛苦一日又OK嘅」。

有「頭炷香KOL」之稱的藝人黃夏蕙在場與善信合照。(鄭子峰攝)

年廿九大除夕晚上，大批善信來到黃大仙祠上香參拜，愈夜愈多人，有小朋友隨家長前來上香。(鄭子峰攝)

▼2026年黃大仙祠年廿九頭炷香▼



+ 1

嗇色園早前公布，將於大除夕年廿九（2月16日) 晚上9時正開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台，等候於子時（晚上11時）或年初一（2月17日) 凌晨0時上頭炷香 ，並通宵開放至年初一晚上9時。嗇色園行政總裁冼碧珊預計今年上頭炷香人次介乎2萬至4萬人次之間。

▼黃夏蕙上頭炷香打扮逐年睇▼



+ 8

▼黃夏蕙12生肖造型▼

