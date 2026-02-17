陳國基、鄧炳強視察落馬洲支線管制站　呼籲訪港旅客提前規劃行程

政務司司長陳國基今日（17日）在保安局局長鄧炳強、入境事務處處長郭俊峯和海關關長陳子達陪同下，視察落馬洲支線管制站，並探訪當值的入境處、海關和警務處前線人員。陳國基亦呼籲農曆新年假期訪港旅客提前規劃行程，並鼓勵他們在參與各項賀年活動後留港過夜。



政務司司長陳國基（前排左）今日（17日）在入境事務處處長郭俊峯（後排右三），視察落馬洲支線管制站。（政府新聞公報）

陳國基等人今日視察落馬洲支線管制站，實地觀察管制站在農曆新年期間的清關、疏導人流、維持秩序等安排和運作情況，並探訪當值前線人員。陳國基指，欣悉各政府部門積極協調及統籌口岸和交通配套，並與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通等安排。

政務司司長陳國基（右一）今日（17日）在保安局局長鄧炳強（右二）陪同下，視察落馬洲支線管制站。（政府新聞公報）

入境處已在各口岸加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流，而各口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手。此外，由警務處、入境處、香港海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，已於上星期六（14日）開始運作。保安局的緊急事故監察及支援中心和運輸署的緊急事故交通協調中心，亦會監察口岸以至全港各區的公眾秩序和交通情況。

政務司司長陳國基（右三）今日（17日）在保安局局長鄧炳強（左二）、入境事務處處長郭俊峯（右一）和海關關長陳子達（左三）陪同下，視察落馬洲支線管制站。（政府新聞公報）

陳國基又呼籲農曆新年假期訪港旅客提前規劃行程，鼓勵他們在參與各項賀年活動後留港過夜，體驗香港的節慶文化及城市魅力。