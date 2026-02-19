IFC往中環天星碼頭新行人天橋今日啟用　市民讚有冷氣：煥然一新

恒基地產中環新海濱旗艦項目「Central Yards」接駁國際金融中心商場（IFC Mall）和天星碼頭的全新臨時行人通道今日大年初三（19日）正式啟用。而現有連接國際金融中心商場和天星碼頭的天橋服務港人近19年，亦同時封閉及拆卸。大年初三，記者到新行人天橋視察，發現人流暢旺。有市民更形容新天橋有冷氣、環境好，感覺煥然一新。



記者今早到新行人天橋視察，假期人流暢旺，整條天橋有冷氣，環境舒適。（黃偉民攝）

記者今早到新行人天橋視察，正值農曆年假期人流不絕，運作大致暢順。而整條天橋有冷氣，環境舒適，沿途有指示牌指示改道的資訊及地圖，由國際金融中心商場行至天星碼頭，大約需時4分多鐘。

市民鄧先生讚有冷氣：煥然一新

市民鄧先生今日首次使用新行人天橋，感覺良好，形容是煥然一新。鄧先生解釋，新天橋有冷氣，而且沿途可見美景：「新環境影相幾靚」，認為與舊天橋相比，兩者的體驗是「兩件事」。

市民鄧先生首次使用新行人通道，讚不絕口，形容是煥然一新（黃偉民攝）

連接IFC和天星碼頭的天橋服務港人近19年同日封閉及拆卸

啟用近20年、連接中環國際金融中心商場至天星碼頭的行人天橋，將於2月19日停用。 （鄭子峰攝）

2021年，政府以508億批出中環海濱3號用地招標予恒地，創下歷來最貴地皮紀錄。大部分天橋位置被納入該私人地段範圍，即轉交恒地。

恒基指，全新臨時行人通道出入口，毗鄰現有行人天橋的兩端，配置24小時空調系統及藝術元素。連接中環碼頭部分採用半開放式設計，與中環海濱一帶、維港景致及大自然無縫融合。

連接中環國際金融中心商場至天星碼頭的行人天橋，於2月19日停用，由恒基地產的新海濱旗艦項目「Central Yards」的全新臨時行人通道代替。 （鄭子峰攝）

2027年商場啟用後 臨時行人通道會改建海景平台

「Central Yards」項目第一期計劃於今年第二季平頂，2027年開幕。恒基指，第一期商場啟用時，臨時行人通道會拆卸，並改造多功能綠化海景平台。公眾屆時將可經由商場通道往返中環海濱和國際金融中心。

至於第二期則預計於2032年落成，恒基指，項目將進一步提升中環成為兼具創新與活力的國際地標。