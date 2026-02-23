《香港鐵路標準》引入中國國標等　路政：助北環綫、洪前鐵路提效

路政署今日發布《香港鐵路標準》，引入多項鐵路標準，包括中國國家標準、歐洲標準等，規管範疇涵蓋建造、營運、維修等。路政署署長邱國鼎指，《標準》出爐後，將推動新鐵路項目，包括港鐵北環線及港深西部鐵路，縮短工期及降低成本，但現時的表現水平、績效指標等不變。他又指，即使未來新車站、鐵路線採用不同的標準，亦會保留「港味」，確保維持現時乘客乘車時的感受。



路政署今日發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。（林遠航攝）

路政署今日發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。（林遠航攝）

《標準》全份共240頁，內容分五大範疇，包括土建及結構、建築規劃、施工、設備及鐵路系統、營運及維護。路政署署長邱國鼎表示，香港過往多年都有自己的鐵路標準，主要參考英國、歐洲標準，但分散在不同法例、政府部門指引及企業標準。即將落成的港深西部鐵路涉及跨境路線，亦涉及公開投標，故有需要訂立統一標準。

路政署今日發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。左起：路政署北部都會區鐵路專員葉偉民、署長丘國鼎、鐵路拓展處副處施鍵恒。（林遠航攝）

他提到，署方及業界共350位專家半年前開始檢視全球500個現行標準，並按本港法例、適合香港實際使用、提升市民出行體驗三個考慮為本，引入適合的標準，當中包括國家標準、歐洲標準EN、電機電子工程師IEEE標準、國際電工委員會IEC標準、國際標準化組織 ISO標準等。

他提到，現行評定鐵路表現水平、績效指標等的要求不會因《標準》出爐而改變，但以往香港鐵路所採用的技術規範，往往局限「傳統做法」才能達到，《標準》可提供清晰、績效為本的技術規範，便利業界參與。他又指，《標準》將擴大合資格的工程顧問及承建商數目，引入競爭，同時引入更多建築物料、標準化零部件及設備，例如MiC、MiMEP組件，可以推動鐵路項目提速提效，縮短工期及降低成本。

港鐵北環線會根據《香港鐵路標準》建造。圖為古洞站工程。（資料圖片/鄭子峰攝）

港鐵北環線會根據《香港鐵路標準》建造。圖為古洞站工程。（資料圖片/鄭子峰攝）

他又指，港鐵北環線及港深西部鐵路將會是首兩個根據《標準》建造的鐵路項目。其中北環線主線及支線工程將會合併，在《標準》下可加快最少兩年落成，並節省兩成成本。但是由於北環綫要與屯馬綫及東鐵綫銜接，故相信仍會使用本地標準。至於港深西部鐵路，不同的車站可以採用不同的建造標準，但信號系統等貫穿全條鐵路的部分仍需採用單一標準，只要是《標準》內都可以採用，即可使用國標或IEEE標準等，但他強調要「兼容兩地」，有待與深方商討。

路政署署長丘國鼎表示，《標準》出爐後，將推動新鐵路項目，包括港鐵北環線及港深西部鐵路，縮短工期及降低成本，但現時的表現水平、績效指標等不變。（林遠航攝）

路政署署長丘國鼎表示，《標準》出爐後，將推動新鐵路項目，包括港鐵北環線及港深西部鐵路，縮短工期及降低成本，但現時的表現水平、績效指標等不變。（林遠航攝）

至於實際如何應用到未來鐵路項目，北部都會區鐵路專員葉偉民舉例指，現時不少新落成的鐵路車站預留了不少位置作機房，每個機房都僅供一個系統使用，《標準》容許整合系統，共用機房，可有效縮減車站面積，降低成本。《標準》亦建議鐵路營運商需善用科技，例如使用電子屏幕提供列車班次及到站時間、列車舒適度等即時資訊。邱國鼎則指，即使未來新車站、鐵路線採用不同的標準，亦會保留「港味」，確保維持現時乘客乘車時的感受。

另外路政署又宣佈成立「鐵路審批組」，同時設立電子中央審批平台，進一步加快提交文件及審批建築圖則的流程。審批組有工作績效指標，目標將現時首次提交圖則審批期由60日縮短至30日，修訂圖則的審批期則會由30日縮短至21日。審批組又引入監察和介入機制，容許助理署長級別人員在審批有困難時，介入磋商可行解決方案。

前九鐵主席、實政圓桌召集人田北辰形容《標準》出爐「大快人心」，期望可打破多年香港鐵路工程顧問服務長年被兩間英美公司所壟斷的局面，又稱過往標準申報程序繁複，審批耗時漫長，「嗰啲標準係有益邊個、邊個熟就會容易中標。」他又指，現時國標的安全系數「相當不錯」，新標準並將可接受範圍擴展其他歐美標準，不擔心新標準有安全性問題。